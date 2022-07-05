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埔里鎮長Line帳號照片遭冒用借錢　警4招式教你識破詐騙詭計

▲埔里鎮長廖志城的Line帳號和照片遭歹徒冒用、還向鎮民借錢，報警後在臉書粉專PO文提醒民眾留意。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里鎮長廖志城的Line帳號和照片遭歹徒冒用、還向鎮民借錢，報警後在臉書粉專PO文提醒民眾留意。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

社群網路時代的冒名詐騙歪風盛行，地方基層行政首長也無法倖免：埔里鎮長廖志城的照片及社群媒體帳號，近日遭不明歹徒冒用，還囂張向埔里鎮民借錢；警方受理報案後，鎖定特定帳號積極追查嫌疑人。

埔里警分局指出，廖志城表示於4日下午接獲友人告知，有網友冒用其社群媒體Line帳號，除趕緊向警方報案，也立即在其「作伙生活 廖志城」臉書粉絲專頁貼出「詐騙訊息‧不要受騙」等警語，以免無辜的民眾受騙。

埔里分局並再次呼籲，LINE絕對不會出現要求代收簡訊認證碼之情況，若接到親友傳LINE借錢或要求代購遊戲點數，千萬別急著義氣相挺，務必直接致電本人查證是否確有借錢情事，有任何疑問也歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

▲埔里鎮長廖志城（右）。（圖／資料照片，埔里鎮公所提供）

▲埔里鎮長廖志城（上圖右）的Line帳號和照片遭冒用。（圖／埔里鎮公所提供、記者高堂堯翻攝）

▲近日傳出有歹徒盜用埔里鎮長廖志城的社群網路帳號、照片詐騙。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方也提出幾點識別詐騙的建議技巧：多問2句以驗證對方身份；直接打電話向對方求證最保險；檢查對話記錄或動態中是否有其他蛛絲馬跡；自行設定LINE的顯示名稱，若有冒名者想用朋友本身設定的顯示名稱詐騙，即可一眼認出。

埔里分局近日也接獲民眾報案，稱其信用卡先前遺失，於繳納信用卡款項時竟發現多出好幾筆刷卡項目，驚覺遭盜刷，警方目前已掌握特定對象全力追緝中，同時呼籲民眾使用信用卡時應謹慎保管，如發現信用卡遺失或遭竊後，應採3大處理步驟：一、發現卡片遭盜刷，盡速打給信用卡客服辦妥「掛失停卡」的手續；二、向銀行申請此筆交易為爭議性帳款；三、信用卡遺失或遭盜刷須立刻報警，銀行會提供相關冒刷簽帳單，供民眾備案。

▲警方提醒民眾防範信用卡遭盜刷的注意事項。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲警方提醒民眾防範信用卡遭盜刷的注意事項。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局並提供6大防盜刷秘訣：1、養成每月勤對帳好習慣；2、設定即時消費簡訊通知，掌握每筆消費紀錄；3、網路上留下個資應確認有無 SSL 加密，若無加密應拒絕留下信用卡卡號、到期日及授權碼等資料；4、申辦金融業務時若需信用卡正反面影本時，應遮住授權碼後再提供；5、銀行發卡後應盡速在卡片背面簽名，萬一卡片遺失被盜刷，才能保障自身權益；6、在各大平台消費後刪除網上信用卡資料，勿儲存卡片資料在他方。

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