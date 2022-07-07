極道人妻遇詐騙...回擊手段超派　撂3煞把15歲取款少年銬住毒打

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽一名男子因案入獄，其妻子日前突然收到友人的Telegram訊息說，「妳老公傷害獄友，我可居中協調」並要求30萬元佣金，但該人妻可不是省油的燈，一查發現是友人帳號被盜，再向獄方求證也無傷人情事，她將計就計先答應付佣金，並召喚惡煞埋伏，等對方來了2人準備取款之際，多根鋁棒立即竄出狂毆。

▲人妻召喚三名惡煞，在大白天持鋁棒、腳鐐銬住前來領錢的15歲少年，並拖到街上毒打，導致其頭部撕裂傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

原來，25歲謝女每天期盼丈夫趕快出獄，卻突然收到丈夫在獄中打人的消息，深感震驚，好在她冷靜查證，先問友人，友人馬上澄清，「我的Telegram帳號被盜了啦！」謝女再向獄方求證，發現丈夫確實沒有傷害獄友，她才放心，接著開始動腦筋要來對付盜帳號的傢伙。

謝女假意答應「盜帳號者」的要求，相約在三峽民權街面交30萬，到了本月5日下午3點多，謝女看到2名年僅15歲的少年（洪姓、黃姓）到場說要收錢，立即召喚埋伏在一旁的3煞進行猛烈攻擊，其中黃姓少年腳底抹油快速逃離，但洪姓少年遭腳鐐銬住，慘遭亂棒圍毆導致頭部撕裂傷。

▲人妻身材矮小纖細，但卻不是省油的燈。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方獲報後迅速調閱監視器，陸續將雙方6人帶回，訊後依妨害自由、妨害秩序罪及傷害罪準現行犯送辦。

據了解，被打的兩名少年是一名曾姓女子派來領錢的，再據曾女的說法，她也是接到了「盜帳號者」的通知，說有錢拿她才叫人去領，到底「盜帳號者」是誰，以及詳細案發原因仍有待進一步調查。

▼警方查扣鋁棒、腳鐐等證物。（圖／記者陳雕文翻攝）