「妳掃比較乾淨」！婆婆叫她清小姑廁所　網「1句」神回覆超解氣

▲婆婆要媳婦清小姑的超髒廁所，引網抱不平。（示意圖／記者蔡玟君攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

婆媳相處一直是一門大學問。一位人妻發文表示，婆婆要求她去掃懷孕小姑的超髒廁所，因為婆婆說「妳掃得比較乾淨」。貼文讓許多網友傻眼，有鄉民教一句回話「都是妳兒子教我的，我去叫妳兒子掃吧」，超解氣神回覆也惹笑大家。

一位人妻在臉書粉專「靠北婆婆2.0」發文詢問，「婆婆說因為妳打掃廁所比較乾淨，要妳掃她懷孕中女兒的超髒廁所，妳會如何應對？」

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貼文一出馬上引發網友熱議，不少人直呼婆婆「能者多勞」的想法太誇張，有不少網友提出好笑神回覆，「都是你兒子教我的，我去叫你兒子掃吧」、「拿掃把先把那老巫婆掃出去」、「叫她老公掃啊」、「我怕傷到胎神，先不動作比較安全」、「廁所妳女兒在用，現在懷孕有胎神，我不敢去打掃怕驚擾到！」、「說妳不會打掃請她示範一次。」、「回她，妳比我還乾淨，媽妳幫她洗」、「媽知道了 晚上再跟你兒子說喔！」。

也有人認真幫原PO思考該如何回覆，「請懷孕的人自已掃，這樣以後就會發現要注意衛生」、「我幫您叫清潔公司」、「孕婦要適度的運動。打掃廁所剛剛好。而且是很好胎教」、「我會回她：妳女兒用髒的請她當做運動自己清理不然請妳自己幫妳女兒請，本人我沒必要幫妳們清理」、「給她一個不失禮貌的微笑即可，切記不要點頭」、「跟婆婆說幫她打電話叫清潔公司的來打掃 她女兒負責費用就好省事又乾淨」。