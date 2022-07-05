再睜眼已失語！媽腦中風「默默哭了」　婆婆6字全場怒：太惡劣

▲婆婆講話超傷人，連旁觀者都直搖頭。（示意圖／CFP）

網搜小組／鄺郁庭報導

婆婆這樣說話，任誰都會受不了！一位女網友日前投稿臉書「靠北婆婆2.0」，說媽媽突然腦中風，住進加護病房，眼睛睜開時，意識雖然清楚，可是已經無法表達。沒想到，婆婆聽到親家的狀況，沒有慰問就算了，回了6個字讓她超火大，其他網友也傻眼，「這種雪上加霜的人真的很惡劣！」

這位女網友文中表示，她的母親突然腦中風，住進加護病房，等到眼睛再次睜開時，儘管意識清楚，卻已經無法表達，只能默默流淚。在這樣不樂觀的情況下，婆婆的第一反應超冷血，「結果，婆婆聽完，第一句話竟然是『那可能不行了！』」讓原PO忍不住在心中怒飆，「不然，妳是在X北喔！」

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更傻眼的不僅如此！女網友哀慟道，母親住院14天後病逝，當天她跟老公趕去處理，回家後，婆婆卻跟她說，「孩子還小，不要讓他們去！」但最小的小孩也已經小學五年級了，「我不懂為什麼孩子不能去拜自己的外婆？那以後妳走了也不用拜嗎？」

婆婆甚至說，要火化的那天，她跟先生都不要再去看，讓她超級火大，「已經是最後一面，我們為什麼不能看她？真的覺得妳是有病！」貼文一出，不少人也直批，「真的是自私的婆婆」、「先給她錄音起來，放一遍給她自己聽，聽看看在講啥小故事」、「記住她講的話，一字一句都記著，輪到她就照做。」