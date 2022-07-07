FBI示警中國犯台「最恐怖商業破壞」　外交部：全球關切侵略作為

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）於7月6日在倫敦與英國「軍情五處」（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）和企業及學界領袖會晤時多次提到台灣，指出以俄烏戰事為鑑，中國武力犯台必將造成全球商業嚴重危機。對此，外交部發言人歐江安今（7日）表示，中國共產黨政權近年來在全球展開全方位侵略性強勢作為，已引起美國及民主陣營的高度關切。

美方近日也指出，中國透過竊取智慧財產權及影響力操作對全球安全及競爭造成嚴重威脅，因此敦促在中國營運的西方企業務必提高警覺；瑞伊局長另譴責中國的經濟間諜行為及駭客行動，以及中國政府在海外也壓迫異議人士。

歐江安今天在外交部例行記者會答覆媒體提問表示，中國共產黨政權近年來在全球展開全方位侵略性強勢作為，已引起美國及民主陣營的高度關切。俄烏戰爭爆發以來，國際社會更加關注中國在俄烏戰爭的立場，以及有否從中吸取經驗對付台灣，進一步影響台海和平與穩定。我國政府會持續加強自我防衛能力，堅定維護國家與人民安全，並與美國及其他理念相近國家密切合作與協調，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海安全，以及印太區域的和平、穩定及繁榮。