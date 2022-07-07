民進黨團批海峽、雙城論壇是走小路　「政府跟政府對談才是正辦」

▲民進黨立法院黨團召開「兩岸政府對話才是正途」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸第14屆海峽論壇7月中旬在廈門舉行，國民黨副主席夏立言將以視訊參加開幕式，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬7日表示，有關國家與國家之間的正常往來，最正確的方式還是雙方政府的對談，如此才是正辦，因為全世界沒有任何政黨，可以跨越國家的份際跟立場。

國台辦發言人馬曉光日前表示，第14屆海峽論壇7月中旬將在廈門舉行，夏立言6日受訪時說明，國民黨原則上還是按照去年的方式，自己將以視訊方式參與論壇開幕式，國民黨一直強調兩岸交流的重要性，希望兩岸維持和平、安定與繁榮。

民進黨立法院黨團上午召開「兩岸政府對話才是正途」記者會，鄭運鵬表示，民進黨團要提出嚴肅且正確的呼籲，因為在全世界的政黨跟民主政治，有關國家跟國家之間的正常往來，兩岸之間最正確的方式，還是政府跟政府之間的對談。

鄭運鵬強調，全世界沒有任何一個政黨，可以跨越國家的份際跟立場，去跟另外一個國家的政黨、政府對談，「那都是不對等的」，雖然不能說這是出賣國家利益的行為，但是的確會造成國際的誤解，還有國內在權利義務上的不同不同，進而造成兩國之間秩序的混亂。

鄭運鵬說明，今年的海峽論壇已經是第14次舉辦，國民黨、共產黨過去都是以政黨的身份參加，國民黨主席朱立倫剛結束訪美行程，看起來好像要走親美路線，「但是如果選舉快到了，就讓他們繼續支持國民黨，這是騙票的行為」。

鄭運鵬認為，這樣不同國家之間的政黨交流，不應該要繼續下去，中國共產黨是一黨專政的國家，國民黨應該要提出呼籲，讓兩岸之間的交流變成「政府對政府的對談」，這個才是正辦，未來不管是誰執政，中國共產黨都應該要尊重台灣的執政者、正式的政府，這樣的對談才是正確的。

不過，鄭運鵬也批評，就是有像是雙城論壇或海峽論壇，這種走後門、走小路的方式，中國才可以對台灣進行政治上的控制，「就是有在野黨開了後門，才會造成中國不跟台灣政府談」，這些論壇其實大可不要，政府跟政府談才是正途，同時才是對台灣國家利益、兩岸關係最好的方法。

鄭運鵬也說，有關這些走小路、開小門的作法，只會讓兩岸沒有辦法進入正常的狀態，他呼籲國民黨、台灣民眾黨建議停辦這些行為，並且要求中國用政府跟政府談，即使現在民進黨是執政黨，「民進黨任何人也沒有資格代表台灣、中華民國，去跟中國的任何一個政黨或人談」。