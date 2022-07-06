史上最大立委貪瀆案宣判　民眾黨轟：民眾的悲哀

記者陳家祥／台北報導

前太流公司董事長李恆隆涉嫌行賄跨黨派立委，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權，扯出國會史上最大的立委集體貪瀆案。對此，民眾黨6日發聲明指出，2020年收賄案爆發之初，即提出《立法委員行為法》增訂第十四條之一條文草案，若立委遭判刑需解除職務，無奈該草案遭各黨漠視擱置，痛批是台灣民眾的悲哀。

台北地院審理立委貪污案，6日上午宣判民進黨立委蘇震清10年、褫奪公權5年；國民黨立委廖國棟8年6月、褫奪公權4年；國民黨立委陳超明7年8月、褫奪公權3年；前立委徐永明7年4月、褫奪公權3年。而無黨籍立委趙正宇財產來源不明無罪，逃稅部分則判6月徒刑、得易科罰金、併科罰金6萬元。

針對跨黨派立委收賄案一審宣判，民眾黨以此深自警惕，對內要求公開透明，對外持續推動修法，以期重建民眾對政治人物的信心。

民眾黨認為，要杜絕政治人物貪瀆行徑，首重制度而非個人，因此在2020年收賄案爆發之初，即提出《立法委員行為法》增訂第十四條之一條文草案，讓遭判刑且必須執行的立委解除職務，促使立委自律。

然而該草案遭各黨漠視擱置，涉案黨派為了自身既得利益，從未記取教訓，更不願處理結構性問題，讓判刑卻未被褫奪公權的立委，得以在牢獄中保有立委身分、領取薪水、干涉國家政策，無疑是台灣民眾的悲哀。

台灣民眾黨做為新興政黨，持續落實公開透明理念，讓黨公職人員作為攤在陽光下接受檢視；同時嚴格把關年底地方選舉參選人，若在競選期間或當選後有貪瀆行為，必將嚴懲不貸、絕不輕縱。