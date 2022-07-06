傳2022改江啟臣選新北市長？　藍地方要角：侯友宜應會爭取連任

▲侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市長侯友宜曾說「任期最後一年」引外界聯想，近日傳出藍營有意讓「新北女婿」國民黨立委江啟臣接棒參選，且侯、江的牽線人就是國民黨前秘書長李乾龍。不過，李乾龍表示，侯友宜應會宣布連任，自己則會建議江啟臣以前黨主席高度輔選。

《中國時報》報導，有藍營權威人士指侯友宜陣營曾評估不連任，改直攻2024總統選舉，而接棒人選則是江啟臣。李乾龍為新北藍營地方要角，報導也說，在李牽線下，江啟臣與侯友宜關係非常良好，且江的岳父劉盛良更是新北政壇大老；江啟臣今年3月募資成立「啟思民本」基金會，就設在岳家大本營新店，由李任副董事長，侯友宜當天也到場祝賀。

不過李乾龍接受香港建智派媒體《中評社》專訪時，表示侯友宜跟江啟臣本來就很熟，「怎還需我牽線？」自己只是站在老朋友立場，向侯說他能幫忙就盡量幫。李乾龍也說，侯友宜應會宣布連任，雖然「恩恩案」確實有影響。

對於江啟臣錯過2022會否稍嫌可惜？李乾龍認為不會，江啟臣曾任國民黨主席，應以此高度去幫助2022要選的縣市長、議員們，至少六都要好好幫忙，因此自己有向江啟臣建議，應該朝這個方向走。

面對江啟臣可能接棒參選新北市長的傳言，侯友宜僅表示，黨中央相關規劃都尊重。