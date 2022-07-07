海峽論壇7月12日起在福建舉辦　國台辦：線下出席嘉賓約2000人





▲海峽論壇將於廈門舉行。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦發言人朱鳳蓮7日宣布，第十四屆海峽論壇將於7月12日起在福建舉辦，主會場設在廈門，13日舉辦論壇大會，邀請了台灣有關政黨代表、主辦單位代表、行業精英、社團負責人等各界嘉賓以不同方式出席論壇相關活動，並安排了論壇大會、青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大版塊43場活動，預估線下出席論壇的台灣嘉賓約2000人。

朱鳳蓮提到，本屆海峽論壇目前各項籌備工作基本就緒。論壇組委會邀請了台灣有關政黨代表、主辦單位代表，以及行業精英、社團負責人、工青婦、鄉鎮村里、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓以不同方式出席論壇相關活動。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



朱鳳蓮指出，本屆論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，採用線上線下結合、集中分散結合的方式，安排論壇大會和青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大版塊43場活動，12場設區市活動，線下出席論壇的台灣嘉賓約2000人。本

朱鳳蓮強調，本屆論壇將繼續關注並服務基層民眾和青年群體，攜手台胞共同弘揚中華傳統文化，率先同台胞分享發展機遇，助力兩岸經濟社會融合發展。我們熱忱歡迎廣大台灣同胞以不同方式參與海峽論壇相關活動。