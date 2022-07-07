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被指「漲租逼走台中30年麥當勞」　佛心房東：去年還降租打5折

記者許權毅／台中報導

台中火車站前麥當勞中正店10日將熄燈，激起許多網友討論，連「麥當勞都撐不下去，是否為房東漲租」，記者求證曾姓房東，沒想到他不但沒漲，前年還打了7折房租且時間長達半年，知道去年疫情更慘，直接5折3個月。麥當勞則僅說為商業考量，才決定結束。

▲▼台中地標級麥當勞驚傳歇業，將在10號晚間8點停止營業。（圖／記者許權毅拍攝）

▲台中地標級麥當勞將在10號晚間8點停止營業，官方證實因商業考量結束營業。（圖／記者許權毅拍攝）

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佇立在火車站旁30年的麥當勞中正店，屬於許多老台中人的回憶，熄燈消息一出，許多民眾大嘆不捨。不過也有網友質疑，是否又是「惡房東漲租，逼走麥當勞？」，對此房東曾先生喊冤，說目前36萬反而比麥當勞合約低，去年跟前年還二度降租，希望多少有點幫忙。

曾先生說明，自己接手3年多，不料2020年疫情爆發，自己先是打了7折房租給麥當勞，且一降就是半年之久，2021年疫情再起，這次他更是給了5折價，連續3個月都只收半價。

▲▼台中麥當勞中正店傳出歇業。（圖／記者許權毅拍攝）

▲實際查看麥當勞用餐時刻，人潮依舊滿滿。（圖／記者許權毅拍攝）

曾先生表示，自己推估應該是麥當勞多少有受到疫情影響，才決定退出，附近雖然移工人潮減少，但在地客仍相當多。記者實際走訪發現，用餐時刻仍座無虛席，約有7成都是台灣人，3成為外地移工，也有民眾剛從車站出來，拖著行李箱休息用餐。

對於中正店熄燈，台灣麥當勞簡短回應，基於整體商業考量，台中中正店將在7月10日晚間20時結束營業，「感謝顧客長久以來的支持」。

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