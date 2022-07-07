麥當勞驚見「1亂象」無法可管　網酸：難怪一直收店

▲男同學直接買便當在麥當勞吃。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文／CTWANT

近來全台有不少經營許久的麥當勞宣布歇業，讓不少人都深感不捨，有網友就發現店裡的一個現象，而且很多民眾都有這樣的習慣，狠酸：「怪不得店面一直縮減」。

網友在臉書「爆廢公社」PO出一張照片，提到麥當勞一直把店面縮減，大型店約滿都不續租，用餐坪數也一直縮小，開始轉型只做外帶。他認為，有部份原因是，很多人把麥當勞當「免費休息室」，畫面中可見，一名疑似還是學生的男同學，午餐時間外帶燒臘便當，翹著二郎腿邊滑手機邊用餐，坐了整整一個多小時，連杯飲料都不點，這也讓他恍然大悟，難怪麥當勞一間一間收店。

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▲網友認為男同學至少要消費。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光後，引發熱烈討論，網友紛紛留言砲轟，「臉皮厚真的很麻煩」、「真的要用餐，每次都找不到位子坐啊」、「沒點餐真的都不會不好意思」、「個人也是相當討厭這種行為，畢竟是開門營業….內用總要消費吧」、「人不要臉天下無敵」、「這種人真的很可憐」、「這真的了不起了，厲害！」

事實上，麥當勞規定禁帶外食，門口也都有張貼圖示，人員若發現有顧客攜帶外食，通常會予以提醒及柔性勸導，以免影響其他顧客用餐。

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