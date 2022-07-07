明天衝了！超商「大杯極選拿鐵買1送1」爽喝3天

▲全家連3天爽喝「咖啡大杯極選拿鐵買1送1」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

明天就先搶喝一波！全家宣布祭出限時3天「Let's Café大杯極選拿鐵買1送1」，且不限冷熱、送完為止，加碼再喝「私品茶蜜香玫瑰紅茶買1送1」，一次滿足咖啡控、茶控；另，星巴克也驚喜於7月8日至7月10日祭出連3天「現煮義式系列買1送1」優惠，把握機會喝。

全家最新咖啡優惠來了，7月8日至7月10日限時3天於全門市祭出「Let’s Café大杯極選拿鐵買1送1」，期間凡於門市購買特大杯極選拿鐵就送「大杯極選拿鐵兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在7月11日至7月17日期間換完；期間加碼還有「私品茶蜜香玫瑰紅茶買1送1」優惠，趕緊筆記。

▲星巴克7月8日至10日也祭出連3天「現煮義式系列買1送1」優惠。

除了超商優惠外，星巴克7月8日起至7月10日也有連3天「現煮義式系列買1送1」優惠，期間每日上午11時至晚上8時，凡來店購買2杯大杯以上容量、風味、冰熱一致的現煮義式咖啡系列，即可享有1杯免費喝。

提醒咖啡優惠不括每日精選咖啡系列、茶瓦納系列、冷萃咖啡系列、星冰樂系列、經典巧克力、兒童熱可可、罐裝飲料系列、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，每人每次最多買2送2，飲料限一次領取，車道服務、部分門市則不適用此活動。

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