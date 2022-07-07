玩輸「真心話大冒險」頭罩紙袋進超商　喊搶劫就跑...下場慘了

▲▼男子頭戴紙袋超商大喊搶劫竟是真心話大冒險，法院罰3000元。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市劉姓男子和2名友人6月時無聊玩起真心話大冒險，不料劉男輸了，頭戴紙袋在晚間11點半闖進南屯區一家超商，在店內繞完一圈並大喊搶劫後立即離去，受到驚嚇的店員趕緊報警，警方透過監視器順利通告3人到案後依社維法送辦，法官日前審酌認為劉男雖是惡作劇，但已驚嚇到店員，裁罰3000元。

警方在6月5日晚間11點22分獲報，南屯區五權西路二段有人在超商內大喊搶劫，警方立即趕往現場，發現是1名頭戴紙袋的男性，進入店內繞了一圈並喊搶劫後立即離去，店門外還有1男子站著觀望，3人後來開車離開。

警方調閱自小客車資料是租賃公司的，承租人是19歲劉姓男子，戴著紙袋進入店內喊搶劫的則是另名18歲劉姓男子，店外觀望的是19歲的邵姓男子，經漏夜通知到案說明，原來，18歲的劉男提議跟其他2人玩真心話大冒險，輸的人要進入超商大喊搶劫，19歲劉男陪同進去，實際上並未行搶，3人坦承不諱，全案依違反社會秩序法第63條偵辦。

台中法官認為，劉男雖是戲謔心態但已對店員造成驚嚇，可見有危害安全之虞，審酌劉男沒有前科，裁定處罰3000元。