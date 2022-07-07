聯誼妹子蹭飯　指定餐廳「點整桌菜還要外帶」！網驚呼：手法老練

▲這頓飯總共吃了4位數。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

不少人會透過交友軟體或是聯誼認識新對象，聊到一定程度後，大多也會私下約出來見面，一名網友分享，男性友人與聯誼認識的女生出去吃飯的奇葩事，點餐時，女生每道菜都想點，甚至還厚臉皮要求外帶，最後結帳也是由男生支付，「聽他說，這餐吃了四位數」。貼文一出，掀起網友討論。

原PO在Dcrad發文，男性友人為人豪氣，聚餐時候都會請客，笑笑說「大家很久沒見，開心就好」，前幾天好友與有好感的女生見面，基於尊重，好友先詢問對方想吃的餐廳，「沒想到還沒說之前，女生丟了一家無菜單料理餐廳，指明要吃」，好友看完後婉轉拒絕了，之後女生挑選了一間連鎖中式餐廳。

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點餐時，女生看到很多菜色沒吃過，直呼「每個都想點」，還研究禮盒，朋友建議先點最想吃的，吃不夠再加點，沒吃完很浪費，怎料女生竟回「我有幾道菜是要直接外帶的！」好友當場傻眼，雖然感到不滿，但仍有風度的結束這場飯局。吃飽後，好友也沒有問女生要不要出錢，當花錢消災直接付清。原PO透露，「聽他說，這餐吃了四位數」。

貼文一出，網友們也喊扯，「遇到這種無賴真的很無言，怎麼會挑無菜單料理，然後最後雖然沒去成，居然還要外帶，扯爆了」、「女生很老練，這手法曾經看過，外帶這招印象深刻，反正總有人（冤大頭）會買單，她也不會因為看了這篇而反省，是買單的男生縱容她」、「其實這種女生要的就是敲一頓，她也知道沒下次了，所以不用客氣」。