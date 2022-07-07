比信任更重要！10年夫妻曝維持感情「6秘訣」　網狂推：已收藏

▲網友在Dcard上分享維持十年感情的方式。（示意圖／CFP）

實習記者黃麗頻／綜合報導

藝人黃嘉千與夏克立驚傳婚變，昔日的演藝圈模範夫妻就此分道揚鑣，讓人看了不勝唏噓。日前有名網友分享要維持一段感情真的非常不容易，並點出自己和妻子維持感情的「6大要點」，引來網友高度討論，直喊「好文大推！」

原PO在Dcard以「我跟老婆維持十年感情的方式」為題發文，表示一段感情能維持十年，真的非常不容易，尤其是彼此間還有滿滿的愛，並提到夫妻倆維持感情的秘訣，包括時時感恩、不吝嗇讚美、互相理解、信任與支持，以及隨她任性和保持幼稚。最後更說「我相信這樣的我們，無論幾個十年都能保持快樂與幸福！」

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其中，原PO認為，感恩是懂得珍惜，哪怕是微不足道的小事，彼此都願意為這份感情付出，只是一句謝謝應該不難；還有懂不懂彼此並非最重要的事，「理解與信任更重要！」雖然很多時候做的決定，太太都不了解，但她總會給予無條件的信任與支持。

文章曝光後，許多網友紛紛留言，「好文大推」、「好棒的感情分享，已收藏」、「感覺你們夫妻都有在用心經營感情」、「有戀愛的婚姻才是良好的」、「真的好棒！」「世界上還是有快樂的婚姻真是太好了！」也有人深有同感表示，「跟男友交往七年了心得也跟你差不多」、「我跟我老公交往到結婚已經17年了，也跟你說的一樣」、「這樣的相處方式真的很好！」

有不少網友也贊同維持感情的關鍵在於「幼稚」，「良好的幼稚會為生活添加樂趣和小情調」、「幼稚是一種情趣，生活才不會太無趣」、「幼稚真的蠻重要的XDD不然很容易變成無趣的人」、「我還會跟男友一起跳智障之舞」，更有網友幽默表示，「我幼稚12年了，現在發現只要不惹老婆生氣，婚姻就會長久。」

本文獲原PO授權提供

▼不少網友也贊同維持感情的關鍵在於「幼稚」。（圖／翻攝Dcard）