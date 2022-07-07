滿滿儀式感！他把泡麵變成高級日式宵夜　網狂喊：神級男友

▲貼心男友將泡麵變成高級日式宵夜。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對於生活中的小情調，每個人都有不同的要求，若遇到充滿儀式感的另一半，那生活將非常浪漫。一名網友即分享自己替女友準備宵夜的泡麵料理，整個擺盤宛如日式餐廳，讓不少網友羨慕原PO女友，大喊「儀式感真的超重要！」

一名男網友在Dcard上以「女友說吃泡麵也要講求儀式感嗎」為題發文，表示自己還沒跟女友在一起時，每次出去吃飯就會默默記下她愛的食物，結果觀察幾次後，發現女友好像是不挑食的人。不過發現，女友雖然每一口都小小口吃，進食速度也相當慢，「但看起來好像永遠比我的好吃，那時候覺得怎麼有這麼可愛的女生」。

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原PO表示，上禮拜和女友開始同居，發現她常常在凌晨喊肚子餓，看了冰箱後便決定來好好展現廚藝。原PO提到，因為女友一直以來都是日本控，什麼東西都想用日本的，所以就用現有食材做一頓日式宵夜給她享用，並給女友滿滿的儀式感！

照片中可以看出原PO十分用心，泡麵上有溏心蛋且十分注重擺盤，也關心女友的均衡飲食，盤中還有涼拌小黃瓜、糖漬番茄、日式唐洋雞、蟳味棒等。將簡單的泡麵整整升級了一大檔次。原PO也在文末表示，「以前一個人住，泡泡麵只覺得很方便，隨便吃都沒什麼特別感覺，但昨天和女友一起吃，突然很幸福」，尤其跟很講究的處女座一起，「也想問各位女生，會很注重在家吃飯的儀式感嗎？」





▲網友都十分羨慕原PO女友。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我覺得感覺很好吃欸，擺的很好吃顏色也豐富」、「已羨慕女友」、「好懷念可以出國的時光！日本控覺得心癢」、「儀式感男友好棒」、「好讚！看起來超好吃的」、「好貼心喔」、「好羨慕女友 你有心了」、「請問這種男友哪裡找」。

但也有網友吐槽原PO，「每天這樣不累ㄇ」、「這是晚餐的分量吧 跟我說吃宵夜？」、「我無法 我會覺得吃個飯那麼麻煩」、「這些東西都弄完不會很花時間嗎？如果是我我可能先餓昏」、「除非很有空 不然我也懶得搞這些」、「有儀式感的很麻煩，需要一堆錢來養，有時候不知道生活是為了傳ig還是為了自己」。