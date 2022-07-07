「中華大學考上台大國發所」很勵志？ 台大生曝暗黑內幕：水很深

▲台大國發所近日來見光度爆棚。（圖／記者張一中攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

新竹市長林智堅近日身陷論文抄襲風波，引發學界高度關注。就有網友好奇，中華大學是高中生後段班讀的學校，但竟然能考上台大國發所，問大家是不是「很勵志」？引發熱議，有台大學生跳出來直言，「國發所就是洗學歷專用的」，還有人不諱言「水很深，懂的人都懂」。

一名網友在Dcard研究所版以「中華大學考上台大國發所很勵志嗎？」為題發文，表示中華大學考上台大國發研究所，還寫完論文順利畢業，是不是很勵志很令人感動啊？

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貼文引不少台大生及網民到場留言，「台大國發所就是洗學歷專用的＿＿所」、「文組國發所 理組光電所，溫馨溫馨」、「社科院可以送給台科嗎？」、「笑死原來是在偷臭智堅」、「洗冷門所仔就不是台大人啊」、「台大的臉都被丟光 真無奈」。





▲許多台大人到場留言。（圖／翻攝自Dcard）

也有人嘲諷林智堅學歷，「重點還是重考三次上中華大學」、「中華大學是高中班上最後一名的混混都能上的大學吧」、「可悲的是，很多沒有受過高等教育的選民還會覺得他台大很厲害」。

還有網友直言，「台大國發不是都給政治人物專門補學歷用的所嗎」、「台大國發、中山社科、政大東亞、成大政治經濟，洗學四巨頭」、「在職班勵志在哪，花錢買學歷而已」、「選民吃這套，自己選的」、「如果是筆試考試考上，我佩服他。」、「可悲的是很多沒有受過高等教育的選民還會覺得他台大很厲害」、「中華大學能當上市長，治理那麼多人，選擇真的比實力重要」。

部分網友分享身邊案例，「國中同學讀後段高職，現在112應力，超級勵志」、「那個本來就是刷學歷用的」、「最近一定還會很多這類新聞，水很深，懂的人都懂」、「中華大學是高中班上最後一名的混混都能上的大學吧」、「今年有一個中華大學生物資訊系的上學士後醫，有沒有更勵志？」、「我小學同學指考全猜上中華電機」、「因為中華電機數A考5級分就可以錄取」。





▲網友發現許多新竹的政治人物出自中華大學。（圖／翻攝自Dcard）