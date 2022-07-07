IG限動「1功能」自動跳出前任！一票人超困擾：還不能關掉

▲IG「1功能」讓許多人感到困擾。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有使用IG，每天更會透過限時動態來關心好友近況，日前就有網友發文表示，限時動態「1功能」實在讓她覺得很不便，常常會不小心按錯。貼文曝光後，一票網友也超有感，不禁認同+1。

這名網友在Dcard上，以「哀居可不可以不要在限動推薦追蹤」為題發文，IG的限時動態除了會跳廣告之外，按沒幾個動態也常會跳出「建議追蹤」的畫面。由於頁面會建議3個帳號並塞滿，因此她就常不小心按到，並追蹤到不太熟的學長姐或同學。

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貼文曝光後，一票網友+1表示，「真的！不小心按到好幾次，有發現按到馬上取消就算了，有一次等到對方要求回追才發現自己按到」、「我發現IG更新後好難用，可不可以變回之前的IG」、「真的，尤其睡前或睡醒滑都差點點到」、「完全能理解！！又不能關掉也不能控制會不會滑到」、「超常按到+1」。

還有網友困擾表示，「上次出現前男友IG，真的很容易會不小心按到，嚇死」、「每次推薦都會有男友的前女友，看到一次不爽一次」。不過也有些網友直呼，「不能拿掉啦！我好不容易找到男神的IG欸」、「其實換個思維來想的話，這個很好用耶！而本人也因為這個抓到了很多意想不到的事情」。

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