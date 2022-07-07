告林智堅論文抄襲還涉剽竊智財權　王鴻薇加碼告發護航老師

▲北市議員王鴻薇告發林智堅和他在中華大學的論文指導老師，都涉嫌違反《著作權法》。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新竹市長林智堅因中華大學碩士論文被指抄襲竹科管理局的研究報告，林委由律師控告爆料的台北市議員王鴻薇加重誹謗，科管局6日公布與中華大學科管所的委託研究契約後，王鴻薇7日到台北地檢署按鈴，告發林智堅佔用剽竊科管局智慧財產權，林與護航他的中華大學老師，都涉嫌違反《著作權法》，王鴻薇並將與律師研究其中是否還有貪污問題。

針對林智堅先前否認論文抄襲，並表示已委由律師控告王鴻薇涉嫌加重誹謗，王7日同時反控林智堅誣告，喊話：「林智堅說不再回答任何問題，真的笑死人了」，「這些問題不是要讓大家釐清嗎？林智堅不要躲起來，不敢讓人問，王鴻薇盡量讓人問，問好問滿，林智堅只會抄好抄滿。」

竹科管理局6日針對「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」研究案發出聲明，指出科管局為強化施政服務，在2007年12月依《採購法》規定與中華大學針對上述目的進行委託研究並完成簽約。

科管局聲明同時表示，「依合約規定本案之智慧財產權亦歸屬竹科管理局。」「為釐清最近相關媒體報導對本案之疑義，科管局將儘速函請中華大學就其是否依合約書規定辦理，提出詳細說明，作為續處之參據。」

對此，王鴻薇7日在北檢前受訪表示，王鴻薇進一步指出，「林智堅現在面對的不只是學術抄襲的問題，他是罪加一等，還有違反侵占國家財產的問題。」「怎麼會屬於國家財產的期末報告，讓林智堅抄襲達94.1%，然後他中華大學的老師，竟然還出聲明說這是合情合理，這不是太離譜了嗎？」而在稍後媒體詢問是否代表也要提告與《貪污治罪條例》相關罪名，王鴻薇表示正與律師研究。