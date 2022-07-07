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藍營指陳明通指導173人僅5人開放電子全文　他打臉：有88篇開放

▲▼立法院外交及國防委員會 國家安全局局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國家安全局局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

新竹市長林智堅涉嫌碩士論文抄襲，其指導教授、現任國安局長陳明通也受到質疑，國民黨前青年部主任陳冠安指出，陳明通在入閣以前，就是學界知名教授，一共指導出173位碩博士，但僅有5位選擇開放電子全文，對此，台灣大學研究生協會前副會長漳玨賢指出，陳明通在2005至2022年指導153篇，共有88篇開放電子全文，授權率約為57%，另有10篇即將開放，授權率遠遠高於陳冠安宣稱的數字，且陳冠安同樣未開放電子全文給國圖。

陳冠安昨晚透過臉書發文指出，陳明通的指導學生名單中上至首長級的鄭文燦、潘孟安、林智堅，到立委級高嘉瑜、邱志偉、沈發惠、郭國文，以及議員級的張錦豪、張志豪、高閔琳、前陳菊辦公室主任洪智坤，一概沒有在國圖系統開放電子全文。

陳冠安強調，沒開放電子全文並不代表抄襲或是心虛，有些可能只是發表年限比較早，或是其他合理的理由，沒有開放。然而沒開放電子全文，並不利於社會科學、學術的積累。他舉例，如鄭文燦的《中國基層選舉演變之分析-尋找民主發展的動力》、潘孟安的《屏東縣不同都市化地區之長期照顧需求與發展研究》，應對想做中國大陸研究或是屏東學的研究者，一定有所幫助。尤其對沒住在台北、沒念台大的人來說，如果有電子全文，就不用跑大老遠到國圖、公館，且只能在短時間內才能翻閱。

對於陳冠安說法，漳玨賢投書媒體表示，台大的授權系統獨厚華藝這間「商業公司」取得電子全文授權，因此絕大部分論文即便有電子全文，也只會在華藝顯示。在去年4月，時任台大研究生協會會長的吳依潔，積極與台大圖書館討論方案，更改系統後，才將國家圖書館碩博系統的授權納入程序之中。

漳玨賢說明，相較於108學年度只有2%的論文由台大授權到國家圖書館碩博系統，109學年度就有1103篇畢業論文完成授權，顯見並非學生不授權，而是過去的授權系統問題。

對於論文公開與否，漳玨賢表示，於2017年畢業的陳冠安，在制度下也是僅授權給了華藝電子全文，並沒有授權給國圖的碩博系統。他質疑陳冠安深諳此事，親手操作過畢業程序，卻故意隱瞞。並強調「要檢視陳明通指導學生長期授權狀況，目前看華藝系統才是較為合理。」

漳玨賢也指出，陳明通在2005至2022年指導153篇，共有88篇開放電子全文，授權率約為57%，另有10篇即將開放，授權率遠遠高於陳冠安宣稱的數字。漳強調，碩士班學生較難在短短2年內寫出優質的論文，碩士論文也非正式出版作品。即使是世界排名第一的麻省理工，也只承諾開放Ph.D. theses博士論文。

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