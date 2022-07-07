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爸手寫「超工整家書」驚呆3.8萬人　2關鍵網秒歪樓：蹲過？

記者黃翊婷／綜合報導

現代人大多習慣使用通訊軟體互傳訊息，鮮少親自寫信問候親友。一名爸爸昨日（6日）在臉書PO出寫給女兒的「家書」，因為字跡太工整，公開之後吸引超過3.8萬名網友按讚。還有人發現他使用的是傳統信紙，紛紛留言開玩笑道，「父親深造中？」、「感覺有去裡面進修過」。

爸超工整家書讓3萬人跪了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO寫信鼓勵女兒。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」分享自己寫給女兒的信，並表示這是給上輩子的情人寫信，使用傳統信紙，既死板又復古，但這就是他的風格。信件內容則提到，希望即將升上三年級的女兒心靈、智慧都能有所進步，同時不忘提醒字要寫工整，最後還讚賞女兒勇奪跆拳道晉級測驗優勝獎牌，「爸爸有準備獎金，媽媽下班回家會拿給妳」，字裡行間都是對女兒的關心與愛護。

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文章公開之後，不僅在爆廢公社引發討論，在爆料公社臉書粉絲專頁也吸引超過3.8萬人按讚，大家紛紛留言稱讚原PO的字很美、很工整，「爸爸的字真漂亮」、「傳統信紙看似了無新意，但信紙的字裡行間都透露出爸爸對女兒滿滿的愛，是很有溫度的一封信」、「手寫信以後都是寶呢」、「這個字我以為是電腦打出來的」、「以後女兒交男朋友必須過爸爸這關，字寫得比爸爸醜，馬上分手」。

不過，也有許多網友開玩笑道，原PO的字跡太工整，加上使用傳統信紙，反而給人一種蹲過苦牢的錯覺，「父親深造中？」、「感覺有去裡面進修過」、「看起來像監獄裡寄出來的」、「我想起我在牢裡也寫得很工整，抱歉我不是那個意思」、「爸爸應該在深造，而且已2年了」。

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