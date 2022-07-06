啦啦隊正妹「渾圓巨乳狂震」S曲線激辣！老司機狂重播：晃到頭好暈

記者曾筠淇／綜合報導

中華職棒味全龍啦啦隊小龍女「賴可」（Like）擁有傲人身材，是許多人心目中的女神。日前就有網友PO出賴可賣力跳應援舞的影片，從畫面可見，賴可穿著貼身白色小可愛，豐滿上圍隨著舞蹈上下晃動，讓不少人大噴鼻血，「讚啦！有夠香，這才是我要看的棒球」、「這球打得很漂亮」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼他看了一整個晚上的棒球，結果到最後連幾比幾都搞不清楚，只知道下次比賽還要再去。他的文章也附上一段39秒的影片，原來是小龍女「賴可」吸走他的目光。

從影片可見，小龍女「賴可」綁著可愛的雙辮子，並穿上貼身的白色小可愛，雖然身上還套著黑色的短版棒球衣，但好身材絲毫遮掩不住。現場正播放著張政禹的應援歌曲，而賴可則跟著旋律賣力熱舞，一下轉圈，一下揮手，傲人上圍也就跟著晃動，讓不少人眼睛不知該看哪。

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養眼影片曝光後，底下網友紛紛驚呼，「比數根本不重要，晃到我頭都暈了」、「一直回甘再回甘，不知不覺已經過了好幾個小時了」、「首席第一觀景排票價多少」、「唯一支持張政禹」、「浪費我一小時」、「犯規了吧！帶球走步」、「跳得很好，都有在節拍上」、「看球賽看到頭暈」、「這種座位是不是特別搶手」。

事實上，賴可在IG上擁有6.8萬名粉絲追蹤，她除了常PO出在球場上的照片，也不吝分享火辣性感的生活照，可愛又俏皮的模樣吸引不少網友猛力留言按讚。

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