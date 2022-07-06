大陸11省市疫情再起！西安爆BA.5本土案例　上海KTV群聚防控升級

▲西安實施「臨時性管控」。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委6日通報，新增本土病例112例和本土無症狀感染者241例，合計共353例，遍及11個省市。陝西西安市突燃疫情，宣布自6日起實施臨時性管控一週，期間包含公共娛樂場所等都必須封閉、中小學幼兒園則提前放假，但官方5日深夜發文強調，這次管控不是「封城」。

大陸國家衛健委通報顯示，新增本土病例112例（安徽81例，上海9例，福建8例，北京5例，江蘇4例，浙江2例，山東1例，四川1例，陝西1例）。

新增本土無症狀感染者241例（安徽141例，江蘇61例，上海15例，陝西10例，福建6例，天津5例，北京1例，廣東1例，四川1例）。

西安宣布自6日起實施臨時性管控一週，期間包含公共娛樂場所等都必須封閉、中小學幼兒園則提前放假，但西安官方5日深夜發文強調，這次管控不是「封城」，許多地方正常營業、且住宅社區商場超市等場所都可自由進出。

西安市政府5日下午強調，7 天臨時性管控措施，是為了讓社會「靜」下來，找出潛在風險源及交叉感染的風險，暫時的「靜」是為了盡快「動」，盡快讓市民朋友安心、放心的「動」。

西安市疫情防控指揮部有關負責人表示，部分公共場所實施臨時性管控，不是「封城」。與居民生活密切相關的大型商超綜合體、超市、便利店、農貿市場、醫療機構正常營業。公共娛樂休閑場所暫停營業。餐廳暫停堂食一週，可自取，可外賣，實施無接觸式配送服務。黨政機關、企事業單位、各住宅小區、公共交通工具、室外景點、餐飲單位（外賣）、商超市場等場所可以自由進出，實施掃碼、測溫、規範佩戴口罩、通風消毒等措施。

此外，西安市疫情防控指揮部辦公室副主任、市政府副秘書長張學東指出，本輪疫情的溯源工作目前仍在全力進行中，此次流行的Omicron變異株BA.5.2分支，比導致年初本土病例激增的BA.2傳播速度更快，感染的病例Ct值低，傳染性強，此毒株已在全球引起新一輪的流行高峰，所以西安市當前疫情形勢嚴峻複雜，不排除後續會出現新的傳播鏈條，引起社區續發傳播風險高。