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上海新增6例社會面感染　美容院「未每日檢測」恐被罰

▲▼上海新增6例社會面感染　紅玫瑰美容院「未每日檢測」恐被罰。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲上海社會面新增6例感染，其中3例來自同一間美容院。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海解封之後又出現多例社會面新增感染，根據上海衛健委通報，9日上海社會面新增5例新冠肺炎本土確診病例和1例本土無症狀感染者，其中3例感染者為徐匯區同一間美容院的工作人員。

上海衛健委通表示，發現新增陽性感染者後，上海市、區疫情防控應急處置機制立即響應，全面開展流行病學調查、相關人員排查、採樣檢測和防控管理，落實相關場所及環境終末消毒等防疫措施，6例陽性感染者已轉運至定點醫療機構隔離治療或隔離醫學觀察。

根據通報，涉及3例陽性感染者的美容院共有員工16名。截至目前，相關部門已排查到顧客481名。對已排查到的徐匯區和外區的密切接觸者進行了管控和信息推送，對相關人員落實管控，已核酸採樣9萬餘人。目前，流調和篩查工作還在進行中。

初步調查發現，該美容院存在部分員工沒有按要求開展每天核酸檢測的情況。後續上海將根據調查結果，按有關規定嚴肅追究相應責任。

上海市衛健委副主任趙丹丹說，6月1日以來，上海社會面連續多點出現散發陽性感染者，尤其是一些中心城區的老舊小區和服務場所，要引起高度重視，疫情反彈風險依然存在，容不得有絲毫鬆懈、麻痺。

趙丹丹強調，此次發布的6例陽性感染者中有3人是同一美容院的工作人員，提示在公共場所人群聚集的區域仍存在風險，服務行業更需要形成自覺自律的自我健康管理機制，從業人員要定期做好核酸檢測和個人防護。

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