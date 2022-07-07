10年內7度酒駕還拒測　「醉男搖晃上路」警方使出這招...他GG了

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄旗津一名擔任木工的張姓男子（50歲）一早上班前就喝了一瓶維士比酒，隨後騎著電動自行車上路，員警發現張男騎車搖晃，將他攔下盤查，員警聞到他渾身酒味，但張男當場表明拒絕酒測，警方發現張男10年內已經6次酒駕，這次是第7次，於是向檢察官聲請核發鑑定許可書獲准，進行強制抽血檢驗結果換算呼氣酒測值達每公升0.66毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。

▲張姓男子10年內7度酒駕還拒測。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲張男酒測拒測。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局旗津分駐所警員劉育賢於5日上午執行取締交通違規勤務時，上午10時許行經旗津區中洲三路發現張姓男子騎乘電動自行車側擋未收起，加上抽菸又行車不穩，攔查發現張男身上散發酒味，準備對他進行酒測，張男一聽到要吹氣酒測，當場表明拒測，認為已經配合攔查了，員警仍不放過他，再聽到員警說明攔查理由中的行車抽菸時，瞬間跳針式地說著「我有抽菸，出去被車撞死！」，讓員警大嘆真是喝到神智不清了。

員警一查，發現張男在最近10年內已有6次酒駕紀錄（含移送及拒測），加上這一次已經是第7次了。由於張男已達泥醉不能安全駕駛情形，員警施以觀察紀錄均不合格，且張男多次以拒測來規避公共危險刑責，警方於是向高雄地檢署值日檢察官聲請核發鑑定許可書獲准，進行強制抽血檢驗結果換算呼氣酒測值達每公升0.66毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。

鼓山分局長蔡鴻文呼籲，酒後駕車行為害人害己，不僅將個人及其他用路人置於高風險環境，不要以為拒測就不會受到法律制裁，一旦肇事更須面對相關法律責任，付出的代價及後果更令人遺憾終身。