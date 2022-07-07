1年4次被逮「3度入獄」　高雄男12次酒駕關不怕...法官重判1年3月

▲高雄一名男子酒駕12次，無視法紀根本關不怕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名唐姓男子分別在今年1、3月2次酒駕被逮，不過這已經是他第12次酒駕被逮了，翻閱唐男犯罪紀錄，除了曾在2019年4度酒駕外，還入獄3次。今年第11、12次的酒駕，被橋頭地院依公共危險罪，判唐男1年3月。

判決指出，唐男今年1月27日上午10時許，在高雄市大樹區飲用保力達藥酒後，仍騎車上路，因違規跨越雙黃線行駛遭到警方攔查，發覺唐男身上有濃濃酒味，酒測後其所含酒精濃度已達每公升0.71毫克，被依公共危險罪偵辦。

今年3月9日下午4時許，唐男再度於高雄市大樹區的工地飲用保力達藥酒後騎車上路，因違規紅燈左轉行駛遭到警方攔查，這次酒精濃度達到每公升0.76毫克，同樣遭到移送偵辦。

經查唐男過往荒唐紀錄，他在2003年首次酒駕就被罰過1.8萬，之後他仍接連酒駕上路被逮，皆被判入獄服刑，但唐男根本關不怕，還在2019年內酒駕4次，合併執行2年6月，2021年假釋出獄。

加上今年的2次，這已經是唐男第11、12次酒駕上路了，法官認為他酒後執意投機騎乘機車上路，可見其心存僥倖，且無視法律之禁令，忽視其可能造成之危害性，依2個公共危險罪，各處9月，合併執行1年3月。

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