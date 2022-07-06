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天九牌職業賭場藏身偏僻鐵皮屋　警拂曉強力攻堅...51賭客全被逮

▲桃園市警局大園警分局6日凌晨動用大批警力在轄區鐵皮屋查獲天九牌職業賭場，查獲51名賭客與3名作人員到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局大園警分局6日凌晨動用大批警力在轄區鐵皮屋查獲天九牌職業賭場，查獲51名賭客與3名作人員到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局大園警分局根據線報轄區某處鐵皮屋，入夜後有不明人士進出，警方蒐證多時向桃園地檢署報請指揮，並向桃園地院申請核發搜索票，6日凌晨拂曉出擊，大批警力持搜索票強力攻堅，當場查獲陳姓負責人與51名賭客到案，現場起出賭資5萬餘元、籌碼333萬5千元、天九牌、監視器與點鈔機等證物，全案偵訊後依賭博罪、違反社會秩序維護法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市警局大園警分局6日凌晨動用大批警力在轄區鐵皮屋查獲天九牌職業賭場，現場查扣賭資、賭具、監視器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局大園警分局6日凌晨動用大批警力在轄區鐵皮屋查獲天九牌職業賭場，現場查扣賭資、賭具、監視器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，這間地下賭場藏身在大園區沙崙一處鐵皮屋內，因位處偏僻隱蔽，外人難以察覺，警方日前接獲情資後，經多日監控蒐證，發現該處入夜後常有不明人車出入，向桃園地檢署報請指揮偵辦，並向桃園地院聲請搜索票，6日凌晨3時許前往現場埋伏，見有人進出時，一舉攻堅突破。

▲桃園市警局大園警分局6日凌晨動用大批警力在轄區鐵皮屋查獲天九牌職業賭場，警方偵訊後將陳姓負責人與2名作人員移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局大園警分局6日凌晨動用大批警力在轄區鐵皮屋查獲天九牌職業賭場，警方偵訊後將陳姓負責人與2名作人員移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方在現場查獲陳姓負責人、2名工作人員與51名賭客，並查扣賭資現金5萬600元、籌碼333萬5,000元、抽頭金3萬5,400元、籌碼165萬元、賭具天九牌、監視器、點鈔機、無線電等證物。陳姓負責人對於賭場成立時間地點均避重就輕，偵訊後被依賭博罪移送桃檢偵辦，51名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

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