日韓澳紐參加北約峰會！美整合歐亞軍事盟邦...楊永明：同床異夢

▲北約上月底在馬德里召開峰會，並公布最新的北約戰略文件。（圖／路透）



記者周依儒／綜合報導

北大西洋公約組織上月29日於馬德里舉行峰會，公布了最新的北約新戰略外，並正式邀請芬蘭、瑞典加入北約；此外，非北約成員國的美國亞洲軍事盟邦日本、韓國、澳洲、紐西蘭也一同參與此次的馬德里峰會，美國意圖整合歐亞軍事盟邦的態度明顯。對此，台大政治系教授楊永明在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中直言，拜登想整合歐亞軍事盟邦，但依目前現狀來看，歐洲亞洲仍各有盤算。

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土耳其長期因瑞典、芬蘭支持土國境內庫德族好戰團體，始終不同意瑞典、芬蘭兩國加入北約，不過日前土耳其與兩國達成協議、不再反對，北約領袖也正式向兩國發出邀請函，並於本月5日正視啟動批准程序。楊永明表示，俄羅斯的「波羅的海艦隊」，就放在俄羅斯飛地加里寧格勒，上鄰波羅的海，但北約和芬蘭加入，波羅的海儼然成北約內海，即使俄羅斯總統普丁和北約達成共識，瑞典、芬蘭不會有北約駐軍，但兩國的加入，仍會讓俄羅斯在戰略位置上受到極大制約。

▲瑞典、芬蘭正式加入北約，圖為瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）與芬蘭總理馬林（Sanna Marin） 。（圖／路透）



而此次峰會上公布的北約新戰略文件也首次提及中國，在49點中國佔了13點和14點兩點篇幅，其中13點內容提及，「中國全面性的增加全球影響力和實力，但又對自身戰略與軍事建設保持不透明、中國致力於顛覆國際秩序等」；14點則寫道，「中華人民共和國對歐洲大西洋的安全形成系統性挑戰、願意繼續維持與中國的建設性接觸等」。

對此，楊永明分析，根據第13點的文字來看，明顯就是美方所寫，但細看第14點全文，則會發現歐洲國家影響較多，用字遣詞較緩和，當中所提及的「歐洲-大西洋」，意思則為針對「歐洲大西洋」的北約範圍內，若中國發起挑戰，北約則會強硬反應，但若是此範圍以外的地區，可能就會模糊應對，明顯歐洲態度和美國企圖將北約擴展至印太地區的想法仍有差距。

▲美國總統拜登、南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄29日在馬德里進行25分鐘的會談。（圖／路透社）



至於美國在亞洲的四個軍事盟邦日本、韓國、澳洲和紐西蘭此次也一起參加北約峰會，楊永明則分析，這次雖然日韓澳紐同時參加，但四國並沒有單獨與美方召開會議，也沒有與北約成員國有太多接觸，就是避免真的形成「印太小北約」的情形，挑動各國敏感神經；不過未來這四國中，韓國新總統尹錫悅甫上任，完全扭轉先前文在寅的外交安全政策，且也面臨國內經濟、內政壓力，中國對韓國的貿易重要程度逐漸顯現，尹錫悅是否會持續親美路線仍有待觀察，再加上日韓兩國歷史問題始終未解，雙方信任程度仍需突破，拜登在亞洲的四盟邦短期內可能還無法穩固，美國與歐亞盟邦可說是同床異夢。

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