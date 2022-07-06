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1500年前就有剖腹手術？　木乃伊腹部驚見17公分縫合傷口

▲▼ 木乃伊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲考古專家在乾屍身上發現剖腹的手術痕跡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

在醫療不發達的古代，難產通常會使女性喪命。大陸考古團隊在古墓群中，發現一具女性乾屍，離奇的是該乾屍的下腹部處，有一道「17公分長的傷口」，且傷口上有縫合痕跡，考古專家推測，該具女性乾屍生前可能經歷難產，並進行了過剖腹手術，不過最終仍不幸死亡。

綜合陸媒報導，2003年大陸考古團隊在新疆吐魯番市的「洋海墓群」挖掘時，發現一具1500年前的女性乾屍，最特別的是，考古團隊發現此乾屍的下腹處有一道17公分長的傷口，在顯微鏡下，竟可看見傷口上有使用馬尾毛縫合過的痕跡，由於這具女性乾屍的面部表情猙獰、變形，嘴巴張得很大，因此推測生前經歷了非常痛苦的事情，讓專家懷疑該女進行過剖腹手術。 

▲▼1500年前的乾屍身上驚見剖腹產的手術痕跡。（圖／翻攝自YouTube／CCTV纪录）

▲這具1500年的女性乾屍，面部表情猙獰，嘴巴張得很大，可能生前經歷了非常痛苦的事情。（圖／翻攝自YouTube／CCTV纪录）

吐魯番學研究院副研究員張永兵研究後指出，這具女性乾屍的骨骼很小，可能是發育尚未成熟，因此推測年齡應不到20歲。由於古代人較早婚，因此由腹部縫合痕跡及屍體概況來看，這可能是一具因「難產而進行剖腹手術」，但礙於1500年前醫療條件差，而不幸死亡的女性。

儘管這是一個失敗的嘗試，但這具乾屍讓後人看見腹部縫合的雛型，以及了解到在1500年前人類救助同伴的本能。

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