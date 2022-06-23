客運振興要點離上路剩一周還沒公告　公總點頭「先上車後補票」

▲交通部將祭出5億元振興金協助客運業者推行銷案吸引旅客。（資料圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部祭5億元振興金協助客運度難關，國道客運每名搭乘旅客補助20到70元，公路客運每名旅客補助15到20元，7月上路，不過距離7月僅剩一周，補助要點卻還未公告，讓客運業急跳腳擔心影響行銷力道或有變數。公總則表示，相關要點仍在作業程序中，但補助7月起將如期上路，業者可先推行銷。

根據運量獎助方案規定，將以國道客運路線及未受領營運虧損補貼之一般公路客運路線為對象，並依照路線性質及營運里程長度，分級獎助，預計7月1日上路，振興金用完為止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以國道客運路線而言，規劃分3級獎助，分別為營運里程未達100公里之路線，每載客人次獎助20元；100公里以上，未達200公里之路線，每載客人次獎助35元；200公里以上之路線，每載客人次獎助70元。

至於一般公路客運部分規劃分2級，分別為營運里程未達100公里之路線，每載客人次獎助15元；100公里以上路線則為20元。

公路總局日前也呼籲業者共同努力，推出具吸引力之行銷方案，服務更多民眾，創造共贏局面，順利渡過疫情衝擊。不過距離7月1日上路僅剩一周，客運業者遲遲等不到相關要點公告和公文，焦急不已。

不具名業者表示，各家客運業者大旱望雲霓，自從客運振興補貼方向消息曝光後，都緊鑼密鼓籌備行銷攬客方案，沒想到實施辦法一直難產沒有公告，擔心可能因此影響行銷力道，更憂心忡忡是否還有變數，客運振興實施辦法遲遲沒有出爐，行銷案也不知該怎麼推，「只剩下一週的時間，哪來的勇氣要在7月1日啟動？」

公路總局表示，為協助公路汽車客運業提升路線運量，先前已報部建議修正「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」條文，並同時研擬「交通部公路總局獎助公路汽車客運路線運量提升作業要點」報部。

公路總局表示，交通部已於111年6月17日函復作業要點原則同意，另因本案需配合修正紓困振興辦法，該部已另案報請行政院核定，俟奉行政院核定後將修正發布並公告委任本局辦理，屆時本局再據以辦理作業要點發布程序。

公總強調，要點草案敘明獎助期間自中華民國111年7月1日起至經費用罄為止，或最遲至111年12月31日止，確定會如期上路，客運業者可以先行推出行銷吸引旅客，補助案將回溯自7月1日起起算旅客量補助。