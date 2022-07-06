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普丁可能提議停火！就等達成「這目標」　澤倫斯基將陷入兩難

▲▼俄羅斯總統普丁自下令入侵烏克蘭以來首次出外訪問，29日出席於土庫曼舉行的裏海峰會。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭東部戰況緊張，頓內茨克地區首長呼籲，當地35萬平民即刻撤離。國防政策分析人士認為，隨著盧甘斯克地區落入俄羅斯手中，總統普丁如今可能會把重點放在「完全占領頓巴斯地區」，之後才會提議停火，但這將讓烏克蘭總統澤倫斯基陷入兩難。

綜合CNBC、衛報報導，隨著普丁宣布俄羅斯成功拿下盧甘斯克，外界認為，俄羅斯打算擴大在頓內茨克的攻勢，如今頓內茨克州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）也敦促當地35萬平民趕緊撤離。談及如今俄烏戰事局勢，奧斯托亞諮詢負責人阿布拉莫維奇（Victor Abramowicz）認為，「只要普丁有機會鞏固迄今為止成功拿下的戰果，他可能會提出停火提議」。

烏俄兩軍歷經數星期交戰，盧甘斯克地區大多數的基礎設施都被夷為平地，包括住宅大樓，外傳許多人因此命喪。烏克蘭官員透露，俄軍現階段重點是攻占頓巴斯。

阿布拉莫維奇表示，儘管俄羅斯的行動並未按照莫斯科希望的模式進行，但幾乎是肯定能夠在頓巴斯實現較有限的目標，「但如果普丁提出停火協議，烏克蘭總統澤倫斯基將會陷入困境」，沒有特別理由相信，接受俄方停火協議後能過上持久和平的日子，且這狀況有可能讓俄羅斯加強部隊，準備再度發動攻擊。

若澤倫斯基不接受俄方停火協議，阿布拉莫維奇進一步分析，烏克蘭將冒著失去部分西方國家支持的風險。而澤倫斯基是否會接受停火，取決於能從西方獲得多少軍事與財政支持。

阿布拉莫維奇透露，西方國家對烏克蘭的支持至少會持續6個月至1年，其中美國是迄今給予烏克蘭最多軍事與財務援助的國家，但今年11月的期中選舉將影響美方對烏克蘭的支持，「你必須記得，美國有嚴重的戰爭疲勞症（war fatigue），但也擁有豐富資源可持續數十年，但法、英、德對願意力挺烏克蘭的時間長短都有不同的盤算」。

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