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烏東分離派進軍頓內茨克前線　首強制沒收2艘外國貨輪

▲▼頓內茨克人民共和國親俄勢力、俄羅斯正規軍開著坦克進入烏克蘭頓內茨克州。（圖／路透社）

▲烏東分離主義政府在俄羅斯的支持下，朝頓內茨克進軍。（示意圖為俄羅斯正規軍／路透社） 

文／中央社莫斯科/倫敦5日綜合外電報導

俄羅斯軍隊上週全面控制烏克蘭東部盧甘斯克地區後，俄國支持的頓內茨克和盧甘斯克兩個人民共和國的部隊正在朝頓內茨克地區進發。

儘管俄羅斯上週占領烏克蘭在盧甘斯克（Luhansk）最後一個據點，但烏克蘭仍控制鄰近的頓內茨克（Donetsk）約45%的土地。

另外，路透社從航運公司收到的信件得知，兩艘懸掛外國國旗的船隻已在烏克蘭東南部港口馬立波（Mariupol）被親俄分離派政府沒收，成為「國有財產」，這樣的事是首次發生。

路透社報導稱，頓內茨克人民共和國透過其外交部分別通知兩家航運公司，他們的船隻是「強制取得並轉為國有財產」的對象，且不會給予船東任何賠償。兩艘船分別是懸掛賴比瑞亞國旗的Smarta和懸掛巴拿馬國旗的Blue Star I。Smarta船東稱這是非法的行為，「違反所有國際法準則」。

烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區由俄羅斯任命的首長巴里特斯基（Evgeny Balitsky）今天告訴俄羅斯塔斯社（TASS），當地將向國外出售穀物，主要銷往中東地區。

他說，計劃銷售的對象包括伊拉克、伊朗和沙烏地阿拉伯，且已和伊朗簽合約，將供應該國15萬噸穀物。他還說，俄羅斯農業貿易商和國營公司正向當地農民購買他們的收成。

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