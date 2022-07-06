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3000公尺跑「15分鐘」很難？　館長：跑15分鐘會笑死人！

記者林彥臣／綜合報導

有當過兵的台灣民眾，都有過跑3000公尺的經驗，凡是沒有在15分鐘內完成，被「洞八」成為許多人的噩夢，有些體能不佳的弟兄，甚至對於3000公尺15分鐘的標準感到相當困難。就有網友在館長直播發問，「3000公尺跑15分鐘有多難」，讓他當場回應會，「會笑死人」。

館長表示，他大約民國90年（2001年）左右當兵，從軍3年6個月，所屬單位是陸戰隊66旅，還真的沒跑過3000公尺15分鐘。

館長強調，可以去問現在66旅的旅長，他以前的體能「飆不飆」、帶兵「兇不兇」，還有陸戰隊在20年前，「有沒有人3000公尺跑15分鐘的」。

▲▼館長指出，陸戰隊時期他3000公尺11分20秒內跑完。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲館長指出，陸戰隊時期他3000公尺11分20秒內跑完，照片最前排左2，帶隊跑步者是當年服役的館長。（圖／翻攝自飆捍臉書）

館長說，在他當兵的年代，3000公尺13分半是60分及格，3000公尺跑15分鐘，「X你娘會笑死人！」

館長回憶，以前他每天早上要跑5000公尺或武裝3000，下午要跑整個66旅，距離8000公尺，晚上還要做伏地挺身或交互蹲跳，洗澡前還要在做100個伏地挺身，因為洗澡沒熱水。

館長強調，以前跑不到標準，就不要放假、不要抽菸、不要喝飲料，跑不到標準就是什麼福利都沒有，「跑不到就繼續跑啊」。

館長過去就在臉書中指出，當年他在陸戰隊時期的體能3000公尺可以跑進11分20秒內，5000公尺22分內團體跑完。

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