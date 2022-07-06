「妹子約會穿五分褲」男友臭罵不檢點！網驚：超怕1形狀跑出來

▲示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

最近街頭常出現，妹子緊身五分褲（又稱單車褲）穿搭，可運動風也可休閒風！一名女網友透露，最近一口氣買這款五分褲5條，認為舒適又通風，與男友約會時也會穿這款逛街。怎料男友不滿嗆聲原PO「不檢點」、「身體線條很明顯」，更氣得冷戰，讓原PO直呼好委屈。

一名女網友在Dcard表示，最近滑蝦皮或IG時，頻頻看到緊身的五分褲穿搭，腦波弱之下，便失心瘋買了5條。由於褲子彈性大又舒服，原PO便穿著它約會，怎料才穿幾次，卻把男友給惹火了！

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男友火爆大罵「妳就是愛給別人看啊」、「可不可以不要那麼不檢點」，甚至還氣得與原PO冷戰，讓原PO百思不得其解，畢竟褲子該遮都有遮，也沒很短，「真的不懂，為了這個跟我大吵？真的超委屈的欸。」

男友又氣得回應，「穿這條走在路上人家都會一直被人家看，身體線條很明顯！」一席話讓原PO又困惑了，「不覺得有誇張到需要氣成這樣，而且還罵那麼難聽，真的是我的問題嗎？」

▲五分褲超彈性，妹子們的熱門穿搭小物 。（圖／翻攝蝦皮拍賣）



底下網友對於男友大驚小怪，也紛紛感到無言以對，「覺得很普通，走在路上根本不會被注意好嗎」、「不會不檢點，但是我覺得平常穿不好看，比較適合運動時候穿」、「看過更短直接露出屁股蛋的短褲，真心覺得這件還好」、「現在很多人這樣穿啊，而且穿衣是你的自由」、「五分褲算很長欸有什麼好露的，又不是露奶」。

其中有網友認為，超怕駱駝蹄形狀跑出來，「如果駱駝會出來就不太好，但不會的話，其實曲線要不要展露，可以溝通，但講成不檢點就不太恰當」。