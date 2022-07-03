沒趕上奶奶出殯！她怨「男友爽約害的」　網一看轟爆：你問題更大

▲原PO沒有趕上奶奶的頭七和出殯儀式。（示意圖／視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

責怪別人之前應該先檢討一下自己。一名女網友抱怨，奶奶頭七時，她請男友載自己回老家，但對方卻爽約，害她錯過儀式，出殯當日也發生一樣的狀況，因此發文詢問「男友是否沒那麼愛我？」不過文章曝光後隨即被轟爆，網友紛紛表示「你不能靠自己？」

原PO在「匿名公社」發文表示，前陣子奶奶頭七時，她請男友載自己回南部，事前都已經講好了，對方要她待在家裡等待。不過直到當日下午4、5點都不見人影，「打電話給他，說在打麻將，再等一下，所以頭七的儀式我沒有趕上」。

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▲男友頻頻爽約，原PO開始懷疑對方不夠愛自己。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

之後奶奶要出殯了，原PO擔心上次的狀況會重演，於是萬般叮嚀絕對不能出狀況，男友也承諾一定會準時出現。不過對方前一晚下班和朋友去吃熱炒，隨後就失去聯絡，等到出殯當日快10點才出現，但連一句道歉的話都沒有，還理直氣壯地說「我不是來了？」讓她質疑對方似乎不夠愛自己。

不少網友看到後表示，「這種的你還要，小事看出他很糟，更何況喪事很多時候是看時辰的，他的態度整個就不在乎你」、「一點責任感都沒有，可以放生了」。但多數人指出原PO也有問題，「是妳自己的奶奶又不是他的奶奶，自己應該知道他是什麼德性，你還希望他會在這個狀況能夠守信？這件事妳自己也要負責」、「自己回去不就好了」、「這麼重要的大事，還要依賴別人喔？」「妳沒有他不能自己去嗎？男朋友比你奶奶頭七、出殯重要？你的問題比較大」。