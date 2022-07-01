妹子摩鐵壞壞「不敢大聲叫」　老司機狂刷3字！笑認證：隔音超好

▲花錢摩鐵啪啪，原PO直呼不敢大聲叫！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「去休息敢大聲叫嗎？」一名妹子羞羞臉直呼，與男友在套房交歡，總讓她不敢盡情嬌喘，但花錢去摩鐵做運動，又怕太大聲吵到隔壁房客，因此讓她非常困擾。文章曝光後，引發老司機狂刷留言「3個字」，還認證汽車旅館比一般旅館隔音更好，「在汽車旅館就可以大聲叫」。

一名女網友在Dcard害羞表示，平時與男友在租屋處壞壞，考慮隔音不佳，讓她都無法盡情嘶吼，因此只好去摩鐵激戰，「但我還是不敢叫太大聲...怕有人聽到，其實還是滿尷尬的。」

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直到某次與歸蜜聊到此話題，對方笑虧，「出去住就是要叫爆啊，管他有沒有人聽，反正完事之後就閃人了。」一席話讓原PO驚訝拋問，「好像有被說服一點，想問問大家跟男友出去開房間的時候，會勇敢地大聲叫出來嗎？」

文章曝光後，引來一票老司機狂慫恿「大聲叫」、「我前女友要高潮時，會大喊我的名字」、「哪次不叫的，不叫不如省錢在家」、「叫好叫滿！比在家騷十倍」、「叫啊～之前還跟隔壁比賽欸」、「叫啊，之前去日本還聽到櫻花妹叫到整條走廊都聽得到」。

有內行實測認證，汽車旅館隔音最佳，「超大聲，尤其獨立的汽車旅館」、「都去汽車旅館，不用怕別人聽到，旅館的隔音比較差」、「在汽車旅館就可以大聲叫」。

還有摩鐵員工尷尬分享，「當過汽車旅館的大夜櫃檯，有些客人就是叫到...我在櫃檯都在懷疑，曾經這裡是不是有人爽到死」。

▼網友大膽直呼，摩鐵交歡就是要放鬆大叫。（圖／翻攝Dcard）