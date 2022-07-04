特地買豆花回家　男友見「1樣料」噴她！全場恭喜：妳真幸運

▲貼心妹特地買豆花回家，卻慘成受氣包。（示意圖／CFP）

網搜小組／鄺郁庭報導

一碗豆花看清一個人，讓網友直讚她超級幸運！有女網友日前投稿臉書「靠北男友2.0」，說她下班之後，想說天氣很熱，就特地買了豆花回家給男友吃。沒想到男方看到她加了一樣料，竟火大飆罵，見她在分裝時把豆花弄碎了也暴怒，讓她超傻眼。

「下了班，想說外面天氣熱，撥了電話問對方，想吃什麼口味的豆花，他回說綜合的豆花。」這位女網友文中表示，當時她就隨意挑了三種料，包括大豆、薏仁和布丁。沒想到，男友發現有大豆後，居然對她飆罵，「我不喜歡吃大豆！跟我在一起，妳不知道我喜歡吃什麼嗎？多問一句或多講一句可以選什麼料很難嗎？」

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眼見男生一直無限輪迴狂罵，原PO只好幫忙分裝出來，結果不小心把豆花弄碎，又引來一陣怒吼，讓她很無奈，「我只是好意想買個豆花來解暑，卻挨了一頓怒罵」，也決定反嗆，「你不敢吃的就不要吃啊！不然都不要吃啊！我寧願倒掉。」

貼文一出，大批網友都看怒了，「倒他頭上拍個照再放上來」、「潑他臉上啊！夠解暑了吧」、「出門再買一碗回來跟他道歉！老闆一碗綜合豆花，三個配料都要大豆，謝謝」、「如果還想走下去，建議這輩子家中常備花豆，天天煮給他看，這才是真愛。」

還有許多人則是忍不住送上恭喜，「跟他在一起就是錯誤的開始，一碗豆花看清一個人，妳真的是非常幸運的女孩耶」、「一碗豆花看清一個人很棒啊，值回票價」、「沒事，豆花告訴妳……他沒有很愛妳！」