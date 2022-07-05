　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國慶槍擊案6死31傷！槍手朝人群掃射　爸驚慌把5歲兒藏垃圾桶逃死

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥郊區高地公園(Highland Park)國慶日發生槍擊案，活動開始不到15分鐘，22歲槍手克里默三世(Robert E. Crimo III)突然朝遊行人群開槍，讓驚恐的爸媽趕緊抓住孩子，還有一名父親緊急把孩子藏在垃圾桶中才保住一命，目前造成6人死亡、至少31人受傷。

警方表示，上午10時左右，槍手突然從可以俯瞰整個遊行路線的建築物頂樓開槍，許多民眾一開始聽到槍聲還以為是國慶煙火，後來才意識到發生槍擊案，數百人嚇得四處逃命。

▲▼美國芝加哥郊區高地公園(Highland Park)國慶日發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲芝加哥國慶日當天發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

一名目擊女民眾表示，「我當時趕緊抓著父親逃跑，回頭看到一名小女孩在我面前被槍殺，她就這樣死了」，後來她和父親躲在垃圾桶後面長達1小時，然後才被警方帶到地下室。

39歲男子亞歷山大(Alexander Sandoval)則表示，當下他趕緊把5歲兒子隱藏在垃圾桶中，「槍聲突然停了，我猜槍手正在重新裝彈，所以我立即抓著兒子跑，把他藏在垃圾桶中，因為我還得回去找6歲女兒」。

事件目前造成6人死亡，其中一名死者為76歲男子尼可拉斯(Nicolas Toledo)，她的孫女表示，爺爺雖然著坐著輪椅仍堅持要去參加國慶遊行，「我們一開始都以為是煙火，直到發現爺爺中槍，他的鮮血濺到我們身上」，爺爺一共身中3槍，她另外2名家人也有中槍，幸好送醫後沒有生命危險。警方目前已逮捕22歲凶嫌克里默三世，案件正在調查中。

▼事件目前造成6人死亡、31人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國芝加哥郊區高地公園(Highland Park)國慶日發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
快訊／徐巧芯爆：林智堅中華、台大2論文都抄！　教授陳明通給過
福原愛「1句話打臉江宏傑」來台看兒女！　冷淡回應被罵爆
史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格流
台積電跌到438！她「從大賺100萬→負8萬」崩潰　一票苦主
朱俐靜早逝「4年輕女星也罹乳癌走了」！　僅33歲離世
「朱俐靜表姊」唐綺陽哽咽發聲：後悔已經來不及了
快訊／林智堅論文被爆抄襲！　母校中華大學回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瘋「昏迷挑戰」8歲9歲女童上吊死　家長聯合控告抖音：演算法害人

公車急轉彎滾落懸崖！　「空中死亡翻滾」車體撞成廢鐵16人斃命

看到15歲女兒和男一起在公園　狠爸「名譽殺人」霰彈槍把她擊斃

放3歲兒在客廳突然「墜落29樓」身亡　媽崩潰尖叫：我的寶貝啊

17歲少女右腿被咬斷爆血尖叫　哥哥出拳狂揍「鯊魚鼻」驚險救人

70年最慘旱災！義大利最長河流超乾　北部5大區進入緊急狀態

國慶槍擊案6死31傷！槍手朝人群掃射　爸驚慌把5歲兒藏垃圾桶逃死

俄軍佔領盧甘斯克州　普丁嗨翻要求「更深入」頓巴斯：估再奪2城

差點笑死！體操妹子罕病住院500次　笑太爽竟「過敏性休克」險奪命

兩韓共同聲明50週年　互批對方造成局勢緊張

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

李燕離婚7年...首同框「議長前夫」 他笑認：我來蹭她流量XD

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

男友神回避女友陷阱題XD　求生慾爆棚認真提問裝蒜

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

70年最慘旱災！義大利最長河流超乾　北部5大區進入緊急狀態

國慶槍擊案6死31傷！槍手朝人群掃射　爸驚慌把5歲兒藏垃圾桶逃死

俄軍佔領盧甘斯克州　普丁嗨翻要求「更深入」頓巴斯：估再奪2城

差點笑死！體操妹子罕病住院500次　笑太爽竟「過敏性休克」險奪命

兩韓共同聲明50週年　互批對方造成局勢緊張

烏克蘭戰後重建需22.3兆　總理：「俄國寡頭資產」應是主要財源

蘇伊士運河年度營收70億美元！　成長逾20%「創史上新高」

米老鼠版權快過期！迪士尼恐在2024年失去米奇、米妮獨家版權

丹麥槍擊案增至3死4重傷　嫌犯有精神病史「已被關押精神病院」

烏克蘭正式收復蛇島！　證實：國旗已運抵島上

台灣每天平均約7.3人死於乳癌　立委提醒：遠離風險衛福部有補助

爽嗑整塊炸起司！麥當勞「微牽絲起司排堡」來了　加碼抽免費滿福堡

新手爸媽「法拍大廝殺」搶奶粉　18罐7折帶回家狂省4000元

大陸豬價狂漲　可能啟動投放「中央豬肉儲備」

楊繡惠2度悲喊「好人不長命禍害遺千年」　心痛曝與朱俐靜私下互動

王鴻薇要林智堅「有羞恥心就退選」　比照李眉蓁論文案「退回學位」

高中最後一名「現在在幹嘛？」　他當3家餐廳老闆！網1句話曝關鍵

70年最慘旱災！義大利最長河流超乾　北部5大區進入緊急狀態

美術助理搭捷運搞烏龍　30萬貨款竟丟垃圾桶！清潔人員拾金不昧

華碩最新「永續報告書」正式上線！　以四大主軸超前接軌國際

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

國際熱門新聞

報應！他獵殺動物狂PO屍照　終遭行刑式槍殺

淫僧熱吻猥褻全都錄！　還用「老衲棒」偷錢

清純女星豪賭自斷星路　月花700元健身洗白反遭洗臉

美國慶槍擊案增至6死26傷　槍手躲屋頂隨機掃射

美國慶遊行槍擊　數百人狂奔逃難

美8警「連開90槍」轟拒捕嫌犯　錄影畫面曝

血腥畫面曝！老婦遭鯊魚咬斷手腳游上岸死亡

送行者買2張「幸運號」彩券　雙雙中獎獲999萬元

日媒：普丁曾邀訪俄　習近平婉拒

22歲槍手身份曝　芝加哥國慶遊行隨機槍擊釀6死26傷

「10歲女童」父母投資虛擬貨幣慘賠2千萬

才宣布伊波拉疫情結束　剛果出現5死

教宗駁斥辭職、罹癌傳聞

拜登可能很快取消對中國加徵關稅

更多熱門

相關新聞

迪士尼恐在2024年失去米奇、米妮獨家版權！

迪士尼恐在2024年失去米奇、米妮獨家版權！

迪士尼的經典招牌人物米奇與米妮是許多大小朋友心中的回憶，然而隨著這2個角色問世近95年，版權年限也即將於2024年到期，屆時迪士尼恐將失去米奇、米妮的獨家版權，也就是說，其他人也能夠使用這2個鼎鼎有名的卡通人物來進行創作。事實上，版權剛到期的小熊維尼已經被惡搞翻拍成恐怖電影，預計7月22日上映，因此也讓人擔憂，一旦米奇版權解禁，恐怕又會有人動起歪腦筋。

白襪取消國慶煙火活動改默哀

白襪取消國慶煙火活動改默哀

芝加哥國慶槍擊案　22歲槍手落網！

芝加哥國慶槍擊案　22歲槍手落網！

22歲槍手身份曝　芝加哥國慶遊行隨機槍擊釀6死26傷

22歲槍手身份曝　芝加哥國慶遊行隨機槍擊釀6死26傷

美國慶槍擊案增至6死26傷　槍手躲屋頂隨機掃射

美國慶槍擊案增至6死26傷　槍手躲屋頂隨機掃射

關鍵字：

國慶槍擊案芝加哥Highland Park北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

朱俐靜遭店員醬汁淋頭　反應激暖

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

3縣市大雨！午後全台變天　有成颱訊號時間曝

史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

沒立中柱挨罵自私　夫妻討50萬結局曝

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面