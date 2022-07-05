國慶槍擊案6死31傷！槍手朝人群掃射　爸驚慌把5歲兒藏垃圾桶逃死

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥郊區高地公園(Highland Park)國慶日發生槍擊案，活動開始不到15分鐘，22歲槍手克里默三世(Robert E. Crimo III)突然朝遊行人群開槍，讓驚恐的爸媽趕緊抓住孩子，還有一名父親緊急把孩子藏在垃圾桶中才保住一命，目前造成6人死亡、至少31人受傷。

警方表示，上午10時左右，槍手突然從可以俯瞰整個遊行路線的建築物頂樓開槍，許多民眾一開始聽到槍聲還以為是國慶煙火，後來才意識到發生槍擊案，數百人嚇得四處逃命。

▲芝加哥國慶日當天發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

一名目擊女民眾表示，「我當時趕緊抓著父親逃跑，回頭看到一名小女孩在我面前被槍殺，她就這樣死了」，後來她和父親躲在垃圾桶後面長達1小時，然後才被警方帶到地下室。

39歲男子亞歷山大(Alexander Sandoval)則表示，當下他趕緊把5歲兒子隱藏在垃圾桶中，「槍聲突然停了，我猜槍手正在重新裝彈，所以我立即抓著兒子跑，把他藏在垃圾桶中，因為我還得回去找6歲女兒」。

事件目前造成6人死亡，其中一名死者為76歲男子尼可拉斯(Nicolas Toledo)，她的孫女表示，爺爺雖然著坐著輪椅仍堅持要去參加國慶遊行，「我們一開始都以為是煙火，直到發現爺爺中槍，他的鮮血濺到我們身上」，爺爺一共身中3槍，她另外2名家人也有中槍，幸好送醫後沒有生命危險。警方目前已逮捕22歲凶嫌克里默三世，案件正在調查中。

▼事件目前造成6人死亡、31人受傷。（圖／達志影像／美聯社）