救生員掛保證「絕對沒有鯊魚」　15分鐘後女被咬斷手腳爆血斃命

▲船上民眾目睹女遊客遭鯊魚攻擊。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

埃及紅海Sahl Hasheesh 渡假村1日發生鯊魚攻擊遊客事件，68歲女子紹爾(Elizabeth Sauer)慘被鯊魚咬斷手腳身亡，當天又發現一具被鯊魚咬死的女遊客屍體。然而事發前15分鐘，曾有民眾警告救生員看到鯊魚，然而救生員卻一笑置之，導致後來發生慘案。

從網路流傳影片可看到，來自奧地利的女遊客紹爾，游泳時不幸遇上鯊魚，海水立即被染成血紅，在船上圍觀的民眾雖然試圖想要幫她，但只能無力目睹慘案發生，慘被咬斷一條手臂與一條腿的她最後成功游回岸邊，然而上岸後仍然不幸身亡。

▲其中一名受害者為68歲女子紹爾。（圖／翻攝自Facebook）

有遊客透露，紹爾在遇害之前，曾有民眾發現水中有鯊魚，然而救生員卻完全不當一回事，還哈哈大笑表示，「這裡不會有鯊魚，從來都沒有發生過」，結果沒多久就發生慘案。

事件發生當天，還有一名40多歲羅馬尼亞女遊客的屍體也被找到，據了解，她入住當地五星飯店Le Reve Hurghada後失蹤2天，遺體被鯊魚咬到面目全非，幾乎只剩半屍，讓其他遊客氣憤表示，「第一名女子遇害後，他們居然沒有關閉海岸，繼續讓大家去游泳，直到有2名受害者才終於有動作」。目前當局已關閉周邊海域進行調查。