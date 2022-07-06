林智堅抄襲風波擺不平　國民黨加碼爆94.1%全部都抄襲

▲台北市議員王鴻薇、桃園市議員參選人凌濤6日舉行記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨近來猛烈追打桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅的論文抄襲疑雲，台北市議員王鴻薇、桃園市議員參選人凌濤6日再開記者會爆料，指林智堅中華大學的碩士論文，不只抄襲逐開管理局的報告，還有品質月刊的文章，整體論文高達94.1%、超過9成，全部都是抄襲。

王鴻薇表示，當我們把整份竹科報告跟林智堅報告上網後，就有很多人開始做比對，本來以為第2章的前7頁沒有抄襲，結果還是在抄，只是沒有在抄竹科的報告，抄了其他報告。

桃園市議員參選人凌濤說，87.8%都是抄襲竹科管理局的報告，今天品質月刊的文章，可以說是補竹最後一塊整體林智堅中華大學碩士論文抄襲案的拼圖。林智堅的論文第2章文獻探討的第1節到第4節，幾乎完全複製貼上2005年12月的品質月刊第41卷第12期第52到56頁的國家顧客滿意指標發展與建構，從第2節開始一路抄到最後。

凌濤表示，論文內容原本26700字，由原先相同的23650個字，加上這次品質月刊的1679字，87.8%抄襲比例上升到94.1%，超過9成全部都是抄襲。林智堅的論文東抄西揀，不僅要面對竹科管理局智慧財產權的追討，還必須面對品質月刊跟作者群的侵權抄襲問題，這不是引用，這完全是抄襲的問題。

「林智堅連英文上下引號都沒改，一模一樣完全照抄，標點符號都照抄。」凌濤指出，林智堅昨天開記者會表達他跟竹科管理局的報告是共同協作，請問，2008年的碩士論文，難道跟2005年的品質月刊也是共同創作嗎？抄到3年前的文章，這篇也是你共同參與的嗎？要出來講清楚、說明白。台大國發所都有學長抄學弟的荒謬事情，今天又要穿越時空，2008年的文章跟2005年的文章是共同協作嗎？這都要講清楚。

凌濤說，引用不可以代表抄襲，若民進黨要繼續護航，那就請問，拿掉這些引用的文章，到底林智堅的文章還剩多少？什麼樣的文章會違反學術倫理？就是這個論文根本就不是你的論文。扣掉94.1%，剩下5.9%是你自己寫的，這可以行程一篇完整的碩士論文嗎？

凌濤喊話林智堅，不要再去混淆時空背景，台大國發所論文的事情要告就去告余正煌，怎麼會告王鴻薇？實在是非常荒謬。他也強調，國民黨是出來捍衛著作權法、捍衛學術倫理，怎麼會是毀林？民進黨如果持續在捍衛誠信跟品格有問題的桃園市長參選人，才是寵林小組。

王鴻薇則表示，林智堅的中華大學碩士論文抄襲率高達94.1%，這樣的抄襲，從品質月刊變成沒有品質的論文。也要請林智堅出來打籃球，他今天早上要按鈴申告，我請你出來打籃球，因為你的論文抄到連籃球都變藍色的藍，林智堅不要用提告方式混淆視聽。

「昨天就很明白跟大家報告，歡迎林智堅來告，也希望法院盡速審理。」王鴻薇說，林智堅的提告當然是政治動作，因為他兩個論文都有抄襲的事實，而且抄襲比率非常高，林智堅應該去面對外界對於你的論文涉嫌抄襲的質疑。

王鴻薇也酸林智堅，包含要去選桃園市長，很多桃園市民質疑是落跑專家，現在又變成抄襲堅，「網路上很多人已經很多人封林智堅為『抄跑專家』，請抄跑專家出來打籃球，正式面對論文檢驗，不要讓學術蒙羞」，現在看起來民進黨也全黨在維護你，可是你論文抄襲能不能經得起檢驗？用政治行動意圖讓選情下滑止血，可是沒有辦法止息外界對於你論文抄襲的質疑。