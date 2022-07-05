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北約開始瑞典、芬蘭批准程序　秘書長：32國參與「我們更安全」

▲▼北約在馬德里峰會上，正式邀請芬蘭、瑞典加入。（圖／路透）

▲北約開始啟動芬蘭、瑞典的批准程序。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

北約5日已經正式啟動瑞典、芬蘭的批准程序，這也代表2個國家成為北約正式成員，邁進了一步。北約秘書長史托騰柏格〈Jens Stoltenberg）對此大讚，「這確實是一個歷史性的時刻」，因為成員從30個增加到32個，將使聯盟更加強大。

上周在馬德里舉行的北約峰會上，當唯一表態否決的成員土耳其改變心意後，所有的盟國領導人都同意邀請芬蘭和瑞典加入北約。

根據CNN報導，史托騰柏格表示，「這對芬蘭和瑞典來說是美好的一天，對北約來說也是美好的一天有 32 個國家參與其中，我們將更加強大，我們的人民將更加安全，因為我們面臨著幾十年來最大的安全危機」。

▲▼北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

史托騰柏格還說，北約的大門仍然向準備好並願意為「我們的共同安全做出貢獻」的歐洲民主國家敞開。

現在，芬蘭與瑞典的成員資格生效之前還有最後一步，也就是所有北約國家批准加入協議。

目前尚不清楚這需要多長時間，因為不同國家批准該協議的程序不同，但史托騰柏格表示，這將是一個「幾個月」的問題。

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