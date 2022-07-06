柯志恩來了！遷戶籍到高雄拚議會過半　笑曝「一個早上就多5票」

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩完成遷戶籍。（圖／柯志恩團隊提供）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩6日正式遷戶籍到高雄新興區，上午她前往新興區鼓壽宮參拜，受訪時笑說，上午遷完戶籍，坐在旁邊的男生看了她老半天，直到她簽下柯志恩名字時候，非常高興跟她握手，讓她覺得很有緣。柯志恩說，那個男生也是遷到高雄，光遷戶籍就多了他家太太、孩子、阿嬤5票，心情很好，特別來媽祖廟拜拜，相信一定會順利平安。

▲▼柯志恩前往新興區鼓壽宮參拜，拜訪地方人士。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩今一大早就前往高雄市新興區完成遷戶籍，她笑說，今天遷戶籍旁邊男士一直看她，發現她是柯志恩之後非常高興來跟她握手，光他加他太太、孩子、阿嬤，就多了5票，相當高興。

隨後柯志恩在市議員蔡金晏丶陳若翠丶許采蓁丶黃紹庭助理及苓雅區丶新興區里長約20位陪同下，一起到新興區鼓壽宮參拜，拜訪地方人士。柯志恩說，她真的很希望跟一起大家打拼、合作，她來高雄最大目的就是希望議會能夠過半，讓小雞順利當選，這是此行最大的目標。

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩提到，在未來5個月當中，會跟地方議員分配，看看怎樣跑完高雄38區，大家不用擔心，因為她速度很快，很多地方會馬不停蹄前往。

至於被問到遷入戶籍的新興區，近來人口已大量流失，她說，這表示有很多空間，如何讓產業，特別讓觀光帶動發展，讓觀光客駐足在這地區，應該做某種程度的改變，在場議員對新崛江都有一些想法跟意見，希望讓更多觀光客願意在這地方多消費，才有辦法做很好的一個轉型。