　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩來了！遷戶籍到高雄拚議會過半　笑曝「一個早上就多5票」

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩完成遷戶籍。（圖／柯志恩團隊提供）

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩完成遷戶籍。（圖／柯志恩團隊提供）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩6日正式遷戶籍到高雄新興區，上午她前往新興區鼓壽宮參拜，受訪時笑說，上午遷完戶籍，坐在旁邊的男生看了她老半天，直到她簽下柯志恩名字時候，非常高興跟她握手，讓她覺得很有緣。柯志恩說，那個男生也是遷到高雄，光遷戶籍就多了他家太太、孩子、阿嬤5票，心情很好，特別來媽祖廟拜拜，相信一定會順利平安。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼柯志恩前往新興區鼓壽宮參拜，拜訪地方人士。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩今一大早就前往高雄市新興區完成遷戶籍，她笑說，今天遷戶籍旁邊男士一直看她，發現她是柯志恩之後非常高興來跟她握手，光他加他太太、孩子、阿嬤，就多了5票，相當高興。

隨後柯志恩在市議員蔡金晏丶陳若翠丶許采蓁丶黃紹庭助理及苓雅區丶新興區里長約20位陪同下，一起到新興區鼓壽宮參拜，拜訪地方人士。柯志恩說，她真的很希望跟一起大家打拼、合作，她來高雄最大目的就是希望議會能夠過半，讓小雞順利當選，這是此行最大的目標。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩提到，在未來5個月當中，會跟地方議員分配，看看怎樣跑完高雄38區，大家不用擔心，因為她速度很快，很多地方會馬不停蹄前往。

至於被問到遷入戶籍的新興區，近來人口已大量流失，她說，這表示有很多空間，如何讓產業，特別讓觀光帶動發展，讓觀光客駐足在這地區，應該做某種程度的改變，在場議員對新崛江都有一些想法跟意見，希望讓更多觀光客願意在這地方多消費，才有辦法做很好的一個轉型。

ET快訊
LIVE／黃嘉千認婚變夏克立　男星一句話外界看貓膩
快訊／林智堅告了「加重誹謗」！　反擊王鴻薇
沒錢買油買糧！「這國」宣告破產　急向俄羅斯求援
難甩「黃嘉千老公」標籤！　夏克立離台追夢近況曝
雪東攻頂把友人11歲女兒「獨留哭坡」　原PO道歉：不智之舉
快訊／竇智孔爆氣PO文「下課粒是垃圾」！　大動作開罵
高雄「16位傳奇人物」挖出！　在地人抖：8+9也怕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林智堅抄襲風波擺不平　國民黨加碼爆94.1%全部都抄襲

林智堅自曝考國發所卻不敢說　會有2本論文是因年少輕狂2度落榜　

林智堅論文門成「官場現形記」？　賴香伶曝校董是民進黨發言人

他揭林智堅碩論門是「典型窩裡反」　疑新竹綠營不滿沈慧虹參選

徐永明涉貪遭判7年4月徒刑　時力深自檢討：概括承受所有政治責任

論文門藍營赴地檢署提告　盼林智堅「不要像陳柏惟」

柯志恩來了！遷戶籍到高雄拚議會過半　笑曝「一個早上就多5票」

林智堅論文涉抄襲　徐巧芯：已向台大檢舉

羅智強子弟兵按鈴提告林智堅　質問蔡英文：徵召難道是因同病相憐？

每天喝酒吃飯哪能寫論文？　林智堅批柯文哲：太廉價

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

台大生暑假超自律日常 一周天天早起看書8小時

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

林智堅抄襲風波擺不平　國民黨加碼爆94.1%全部都抄襲

林智堅自曝考國發所卻不敢說　會有2本論文是因年少輕狂2度落榜　

林智堅論文門成「官場現形記」？　賴香伶曝校董是民進黨發言人

他揭林智堅碩論門是「典型窩裡反」　疑新竹綠營不滿沈慧虹參選

徐永明涉貪遭判7年4月徒刑　時力深自檢討：概括承受所有政治責任

論文門藍營赴地檢署提告　盼林智堅「不要像陳柏惟」

柯志恩來了！遷戶籍到高雄拚議會過半　笑曝「一個早上就多5票」

林智堅論文涉抄襲　徐巧芯：已向台大檢舉

羅智強子弟兵按鈴提告林智堅　質問蔡英文：徵召難道是因同病相憐？

每天喝酒吃飯哪能寫論文？　林智堅批柯文哲：太廉價

抗長新冠！屏東基督教醫院推「自強清毒二號」營養點滴

林智堅抄襲風波擺不平　國民黨加碼爆94.1%全部都抄襲

高空平台中間有洞！女護士玩溜索意外摔入　男友面前墜20m斃命

試・開箱／美唇PR值飆升！邊上妝邊敷唇膜好奢華　細緻嫩唇直接輾壓同齡人

姚元浩為養賽車隊月燒百萬！親曝沒錢賺也要做　原因只有一個

意外流產！她竟遭控「持刀砍死親生女嬰」　要關50年

驚人！郭婷筠、余祥銓合甩近50公斤　大方分享「秘密武器」

踏入基隆「委托行」老街尋寶玩樂！精選6間老宅店舖＋音樂咖啡廳

「鬼門關走一遭」蔡易餘回憶驚險過程！　司機撞破擋風玻璃飛車外

調薪獎金縮水？交長打臉中華快遞老董　「加薪5千與獎金無關」

政治熱門新聞

陳明通指導173名碩博士「僅5人開放電子全文」　名單驚人！

小英「台北市長」人選是他　內幕曝

幕後／蔡英文出手！連2天約見林佳龍勸選新北　他提6大理由婉拒

林智堅抄襲案誰有問題　醫1比喻網秒懂

捲林智堅論文抄襲疑雲　余正煌公職身分曝

「余正煌」是誰？　媒體人一查發現怪怪的

王世堅「要選台北市長」？　他本人回應了

蔡易餘出車禍！　車頭炸開全毀照曝光：人生走馬燈走三圈

陳時中北市支持度34.75％居冠　林佳龍上陣卻成吊車尾

沈富雄揭穿林智堅碩論門　「你敢選市長，我起雞皮疙瘩」

國軍退將雙薪肥貓　管「台北球場」月領破10萬

林智堅論文案　學者曝政學勾結內幕

快訊／不只竹科報告！他再爆林智堅抄月刊「圖都一樣」

葉全真染疫「指甲現異狀」　揭長新冠3症狀：總該得還

更多熱門

相關新聞

陸學者：「親美反共遠中」救不了國民黨

陸學者：「親美反共遠中」救不了國民黨

國民黨主席朱立倫先前訪美直言「九二共識」是「沒有共識的共識」，更強調國民黨「親美不親中」，且有反共歷史。對此，大陸華中師範大學台港澳與東亞研究中心學術委員會主任周志懷表示，「親美反共遠中」不能使國民黨找到重返執政的捷徑，甚至可能「十年內都翻不了身」。

柯志恩稱過去沒注意「韓粉霸凌」　黃捷打臉

柯志恩稱過去沒注意「韓粉霸凌」　黃捷打臉

柯志恩「過去沒注意到韓粉霸凌」？　地方人士駁：她就是幫兇

柯志恩「過去沒注意到韓粉霸凌」？　地方人士駁：她就是幫兇

柯志恩首要政見「反霸凌」　劉世芳：像「盲劍客」自稱被害者

柯志恩首要政見「反霸凌」　劉世芳：像「盲劍客」自稱被害者

遭控學術不倫！柯志恩反酸林智堅論文抄襲

遭控學術不倫！柯志恩反酸林智堅論文抄襲

關鍵字：

柯志恩高雄市長國民黨

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

黃嘉千脾氣失控　夏克立：我不是妳助理

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

3000公尺跑15分鐘很難？　館長：X你娘

嬤幫孫看功課簽2字！媳婦笑瘋：可愛的婆婆

陳明通指導173名碩博士「僅5人開放電子全文」　名單驚人！

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

黃嘉千認了「問題都在」！

小英「台北市長」人選是他　內幕曝

蛋黃區超隱密豪宅完工10年沒賣掉　房仲緩頰：屋主挑買家

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面