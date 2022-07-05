陸學者：「親美反共遠中」救不了國民黨　可能10年都翻不了身

▲國民黨主席朱立倫訪美。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

國民黨主席朱立倫先前訪美直言「九二共識」是「沒有共識的共識」，更強調國民黨「親美不親中」，且有反共歷史。對此，大陸華中師範大學台港澳與東亞研究中心學術委員會主任周志懷表示，「親美反共遠中」不能使國民黨找到重返執政的捷徑，甚至可能「十年內都翻不了身」。

周志懷在《環球網》上以「親美反共遠中拯救不了國民黨」為標題撰文指出，國民黨的「親美反共遠中」論述是被民進黨與美國長期塑造的結果，國民黨從1949年逃台迄今已經70多年，現在仍被民進黨定性為「親中賣台」的「外來政權」，是「人在台灣、心在他方的浮萍政黨」，是「急統黨、外省黨、老人黨」，國民黨急於甩掉這個「紅帽子」，不斷向綠營、向美國表明自己的「反共非紅不統」心跡。

▼朱立倫出席中常會。（圖／記者湯興漢攝）

周志懷認為，「親美反共遠中」並不能使國民黨找到重返執政的捷徑，從台灣政局看，綠營在主觀意志上十分希望國民黨在台灣十年內不能翻身，同時也認定國民黨在客觀現實上十年內也翻不了身，「如果國民黨甘當『小綠』，繼續被塑造，這個預測很有可能成為現實。果真如此，國民黨未來的生存都將面臨更加嚴酷的考驗，還遑論什麼重返執政。

周志懷提到，從「紅綠藍白」四者之間關係看，大陸並不會與民進黨這個「台獨」政黨打交道，綠營目前也沒有和大陸溝通的任何管道。曾自詡為「深綠」的民眾黨主席柯文哲除堅持與上海市舉辦「雙城論壇」，最近還大打興建廈金大橋的「兩岸牌」，試圖接收藍綠騰出的兩岸資源。

周志懷強調，國民黨仍然希望推動兩岸交流、促進兩岸互動，並自認為仍是最能促進兩岸溝通交流的政黨，這似乎是對其改行「親美反共遠中」路線的極大諷刺。

周志懷還說，朱立倫的「反共保台」與蔡英文的「抗中謀獨」目前尚且不同，「國民黨必須認識到，堅持『九二共識』和反對『台獨』是國共兩黨互動的政治基礎，只有回到這個基礎上來，重拾兩岸關係優勢，才是國民黨的正途。」