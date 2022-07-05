柯志恩稱過去未注意「韓粉霸凌」　黃捷狠打臉：沒參與罷捷？

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員黃捷在臉書PO文，狠酸柯志恩首要政見「反霸凌」捅到馬蜂窩，更稱她被韓粉霸凌時從沒見過柯聲援，沒想到釣出柯志恩親自留言回覆，「過去沒注意到這訊息，現在看到了，當然支持黃捷議員，一起反霸凌！」不過，黃捷再度打臉柯表示，罷捷期間，柯委員時任國民黨副秘書長，難道沒有參與其中？

柯志恩稱首要政見是「反霸凌」，遭到黃捷狠酸，指韓粉的霸凌就是高雄人最大的傷口，她做為最大受災戶，為何從沒看過柯志恩聲援被韓粉霸凌多年的高雄人。而柯志恩也在PO文底下親自回應，「一致標準，任何人不管身分為何，都不該被口語或肢體的霸凌。過去沒注意到這訊息，現在看到了，當然支持黃捷議員，一起反霸凌！」

▲柯志恩稱過去沒注意「韓粉霸凌」，黃捷狠打臉：罷捷沒參與其中？（圖／翻攝黃捷FB粉絲專頁）

此番發言遭受到黃捷大力打臉，她回嗆柯志恩，「罷捷期間，柯委員時任國民黨副秘書長，難道沒有參與其中嗎？」黃捷表示，這段期間被霸凌是很多人的切身之痛，她很訝異柯委員不只對高雄不熟，對政治也毫無關心？包括她和多位民代在罷免案被韓粉大肆霸凌的對待，柯委員是裝傻還是切割？





▲柯志恩首站來到國民黨高雄市黨部，與主委許福明商討選戰相關規劃。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩今早在國民黨高雄市黨部受訪時再度重申，以過去來說，也有很多人對她霸凌或是看到別的政治人物被霸凌，但大家沒那麼多時間可以一一做出回應，從頭到尾很多政治人物都是如此，她認為未來就是大家一起反霸凌，講過去的事牽拖太多，就是現在開始大家共同為這樣的目標做努力。

▲高雄市議員黃捷談柯志恩反霸凌政見。（圖／翻攝高雄市議員黃捷FB粉絲專頁）