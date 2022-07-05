柯志恩首要政見「反霸凌」　劉世芳：像「盲劍客」自稱被害者

▲民進黨立委劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩指稱，獲得國民黨提名後短短幾天，連番遭「側翼、網軍汙衊、詆毀」，又到高雄市議員黃捷臉書留言稱，過去沒有注意到「韓粉出征」霸凌的訊息。對此，民進黨立委劉世芳今（5日）受訪酸說，柯志恩太像「盲劍客」，用有色眼光看待高雄人，自己在同溫層裡面，把自己塑造成「被害者」，非常可惜。

柯志恩日前稱，被提名後她不斷被「側翼、網軍汙衊、詆毀」，表示第一項政見將是「反霸凌」，但黃捷發文質疑高雄這幾年就是遭韓粉霸凌的重災區，被韓粉霸凌過的高雄議員及店家、民眾，受害者不計其數，甚至流傳「韓粉出征、寸草不生」這句話；對此，柯志恩留言回應說，「一致標準，任何人不管身分為何，都不該被口語或肢體的霸凌。過去沒注意到這訊息，現在看到了，當然支持黃捷議員，一起反霸凌！」

不過，劉世芳今天受訪表示，高雄人其實都是非常熱情、溫暖，對於所有要來高雄努力奮鬥的人，展開雙臂表達歡迎，然而，國民黨參選人帶著有色眼光，認為高雄人是「洪水猛獸」，看到所有黑影，就覺得是對自己的批評指教，如同「盲劍客」。

劉世芳說，從事政治工作，如同進廚房就不要怕熱，柯志恩口才辨給，很可惜現在仍停留在「盲劍客」的階段，到現在為止，她所提的東西，哪項是跟高雄人所在乎的建設有關？反而是躲在自己在同溫層裡面，塑造自己是被害者。