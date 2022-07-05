遭控學術不倫！柯志恩提林智堅論文抄襲　點名翁達瑞出來踢球了

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅，被爆涉嫌碩士論文抄襲竹科調查報告，其中不僅內容雷同，甚至連錯字都幾乎一樣。對此，不久前也遭到攻擊「學術不倫」的國民黨高雄市長參選人柯志恩，直接點名幽靈教授「翁達瑞」出來踢球了，強調她跟林智堅被指控的檔次完全不一樣，更稱告科技產業的部分你可以賺更多。

一名自稱旅美教授、命名為「翁達瑞」的臉書帳號，指國民黨高雄市長參選人柯志恩涉及「學術不倫」，犯了「自我抄襲」與「一稿兩投」。柯志恩今天受訪強調，她的博士論文隨時在南加大的數位圖書館就可以一秒查到，博士論文絕對沒問題，而幽靈教授指控有2篇摘要雷同，她再次重申，2篇都是柯志恩自己寫的，研究對象不一樣、結論不一樣、篇幅不一樣，都是柯志恩自己寫的。

柯志恩也舉今天林智堅遭爆碩士論文涉嫌抄襲竹科調查報告，她說，她的狀況跟林智堅完全不一樣，他抄襲是科技部的報告，完全是不同檔次，更直接點名翁達瑞教授該出來踢球了，因為告科技產業的部分可以賺更多，要求幽靈教授出來面對。

▲新竹市長林智堅被爆論文抄襲，中華大學也對此回應了。（圖／合成圖；資料照、翻攝自Google Maps）



林智堅親自回應表示論文絕對經得起考驗，而其所畢業的中華大學今天也發表聲明強調，只要收到檢舉，將成立審議委員會，進行審議調查，不過目前尚未收到正式檢舉文件。

中華大學發言人解鴻年指出，依據學校「博碩士學位論文抄襲處理要點」，博碩士論文涉嫌抄襲，經他人檢舉或其他單位移查者，教務處將成立審議委員會，處理涉嫌著作抄襲檢舉案。

解鴻年也說：「本校對博碩士論文皆有要求學術倫理，並要求指導教授嚴格把關；中華大學於2012年訂定博、碩士學位論文抄襲處理要點，儘管林智堅的論文於2008年發表，但依要點若有具體檢舉事證，學校亦會本公平、公正、客觀之原則，進行調查。」