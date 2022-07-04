東區門戶企業得簽「生死狀」優先跳電　黃珊珊批：台電扼殺城市發展

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前為了「東區門戶計畫」限電爭議與台電槓上，台北市副市長黃珊珊4日再度同批，台電「扼殺城市發展」，要求新大樓保留「優先遙跳」的權利，代表缺電時新大樓得共體時艱、優先被跳電，讓這些企業簽「生死狀」、「放棄急救同意書」。

黃珊珊4日晚間於臉書表示，「敬告台電！你們的超前部署，是在扼殺城市發展！​」上週與台電開會，主要替南港解決新大樓落成後的配電問題，是東區門戶計畫很重要的一環，而​台電提出的方案卻是「​新大樓要供電可以，但台電要求供電部分要保留『優先遙跳』的權利。」

關於「優先遙跳」，黃珊珊說明，就是指缺電時，這些新大樓必須共體時艱、相忍為國，會優先被跳電，「這是要這些企業簽『生死狀』還是『放棄急救同意書』？聽到這樣子的離譜要求，廠商當然大跳腳。」

黃珊珊指出，台電稱必須在台北市興建臨時變電所，3年後供電才會正常，但這幾年來台電從來沒有提出興建臨時變電所的需求，現在才想到要處理，經濟部又一直說台灣不缺電。「我們努力招商，現在新大樓蓋好，卻要他們同意優先切斷電路，到底是怎樣？​」

最後，黃珊珊要求台電，不論是設置臨時變電所或永久變電所，都必須先向市民清楚說明設置計畫，市府一定會依法審查，「多年來台電對配電及變電所設置的態度都非常消極，現在跳電、缺電就在眼前，請台電正面面對。」