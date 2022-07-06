妻轉行當直播主！想私約富豪出門「發展人脈」　他嘆：頭上快綠了

▲原PO老婆轉行當直播主。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

直播平台相當熱門，帶動素人爆紅風氣。一名網友透露，老婆近來也轉行去做直播，結果深陷其中，享受其他男網友的稱讚，更瞞著他和一名40歲富豪聊天，還想約出去吃飯，讓他覺得相當詭異，「受不了老婆和異性持續聊天」，不知道該怎麼辦。PO文一出隨即掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，老婆本來是護理師，但因為小孩和身體因素，近來轉行當直播主，現在工作2周已經發現其中樂趣，「因為可以被很多男生捧」。他透露，夫妻間很容易因為女方的懶惰、瑣事吵架，不過其他男網友都只會說老婆愛聽的話，進而出現落差，但「根本不是實際上的狀況，而實際上直播的收益都來自我的斗內」。

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原PO透露，現在還發現老婆和富豪聊天，且內容聊完就刪，2人還準備約出去吃飯約會，「她說只是發展人脈，但我怎麼覺得我頭上快要綠綠的」。即使岳母也在責罵老婆，對方仍不理會，堅持想要自由，讓他興起離婚的念頭，感嘆「直播讓我們快變成單親家庭」。

▲原PO想和老婆離婚了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不少人看到後紛紛留言，「再不離不棄，那就到處都是兄弟」、「再來就是發展血脈了」、「想要跟單身一樣自由的人不要結婚」、「她想要自由就讓她去吧，但要記住，哪天她要回來時，你可別心軟」、「你也去發展人脈」、「什麼快要？草原都已經一片綠油油了」，補教名師呂捷也在下方留言，表示「施主，關掉她的美肌必能關掉你的煩惱」。