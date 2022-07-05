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諷冷氣行老闆「名牌包拐跑人妻」　他鄰里間發傳單：留意老婆

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲呂男因不滿前妻與他離婚後與陳姓冷氣行老闆交往，夥同李姓友人發傳單告知鄰里「陳XX誘拐良家婦女」，遭索賠100萬元。（圖／翻攝自pixabay）

記者蔡怡萍／台南報導

台南一名冷氣行陳姓老闆，指控素不相識的呂姓男子夥同其友人李男，在他的店面附近散佈惡意誹謗傳單，不僅以雷同的姓名、身分資料指涉，內容寫道「陳XX專門誘拐良家婦女，利用職務之便熱烈追求女主人，送名貴禮物誘拐成功後，煽動女主人與她老公離婚」，還要大家「留意自家老婆、慎選商家」，陳男不堪名譽遭嚴重損毀對呂、李2人求償100萬元，台南地院審後判2人連帶賠償10萬元，可上訴。

陳男提告主張，他在居住地經營冷氣行多年，在鄰里間口碑很好，與呂姓、李姓男子素不認識，但呂男只因為不滿他前妻離婚後與自己交往，就聯合友人李男在2021年3月26日晚間，在他的住所兼店面周遭散佈中傷傳單：「陳XX、職業裝冷氣、專門誘拐良家婦女，利用職務之便熱烈追求女主人家（已婚之婦），並經常送名貴禮物（愛馬仕包包等等）每天通勤至女主人新家、送愛心早餐。誘拐成功後煽動女主人與她老公離婚，自己並與自己老婆離婚，導致雙方家庭破裂（讓雙方無辜的小孩受罪），在安南地區附近如有叫此人安裝冷氣，請多加留意自家老婆，也請大家慎選商家。」陳男認為傳單內容指涉明顯，足以嚴重損害他的名譽，憤而提告求償100萬元。

李男到案辯稱，是在臉書上看到「陳XX事件」，所以才做傳單伸張正義，並說他雖然與呂男認識，但不是為了幫他出頭，傳單也不是針對原告。

呂男則供稱，他雖與李男認識，但無法干涉他的行為，不能只因為他曾賣過車給李男就認為他做的事與他有關，不知道李所作所為是不是為了他，也不知道李怎麼知道這些事的。

台南地院檢視傳單上的姓名與原告只差在名字對調，其他個人資料也都相同，又在鄰近地區發放，容易使人聯想到是指涉何人，故李男散佈誹謗傳單應可認為事實，於是判李、呂2人連帶賠償10萬元，可上訴；刑事部分，李男也依誹謗罪處4個月徒刑，可易科罰金1千折算1日，可上訴。

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