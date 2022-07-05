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女友離過婚！極品多金男「見成人直播」綠崩潰　他嘆：三觀被摧毀

▲▼正妹、妹子、美女、害羞、性感、床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女友自稱離婚，其實根本是騙財騙色。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「這個年代男生真的要好好保護自己！」一名網友轉述，朋友是個多金帥哥，但自從交上女友後，時常花錢如流水，事後原PO才得知，女方根本謊稱離婚，實際上老公是海軍士官，還有個國小學齡的孩子，友人才心死分手，甚至還在「成人直播平台」上看到女方表演身影，讓友人更加崩潰。

一名網友看完《5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」　老婆認了...綠炸》故事後，他在匿名公社也說起友人的悲催經歷，對方交了離婚女子，還要花錢照顧對方的孩子。

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原PO說，當時常常吐槽友人，「你明明有錢也長得蠻帥的，女人緣也不差，何必找一個離婚有小孩的？」友人總是淡淡回應，小孩不重要，重要的是「我愛這個女人」，因此心甘情願照顧母子倆的生活起居。

不料女方滿口謊言，不但沒有離婚，先生還在當海軍士官，而孩子也已經國小四、五年級。事後女方坦言，「因為小孩原因還沒離婚，但未來一定會離婚。」

原PO細細回想，兩人交往期間，友人花錢如流水，包括讓女方做醫美，付生活開銷、小孩手機壞了要換新機等，「花了不少錢，最後人財兩空！」

更扯的是，聽友人轉述，女方職業是做美睫紋繡，雙方交往期間，他卻沒看過店面也不知她在哪工作。直到最近友人終於大澈大悟，斬斷這樁孽緣後，女方卻依舊過得不錯。

對此，原PO搖頭直呼，「兄弟雖然事業有成，但到現在還很難過走不出來...三觀都被摧毀了。」最後，原PO勸世，一個人真的要說謊編故事騙人，真的很難知道...這個年代男生真的要好好保護自己，女生的武器真的太多了。」

本以為到了結尾，原PO突然勁爆補充，「對了，聽說女生後來偷偷在某成人直播平台直播表演。」文章曝光後，引發網友瞪大眼熱議，「最後應該附上網址啊，這樣才知道是誰」、「最後一段才是重點」、「嫁給海軍士官的人妻，在做直播成人教育片？」「想知道的打+1，求連結」。

不過有網友質疑真假性「沒連結，沒真相」、「直播不好嗎？不偷不搶，不附頻道這樣對嗎」、「沒連結，沒真相+1」。

▼網友炸樓求連結。（圖／翻攝匿名公社）

▲▼ 。（圖／翻攝匿名公社）

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關鍵字：

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